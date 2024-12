Moody's už reaguje: Pád francouzské vlády zhoršuje výhled veřejných financí

Pád vlády francouzského premiéra Michela Barniera snižuje pravděpodobnost konsolidace veřejných financí v zemi a prohlubuje patovou situaci na francouzské politické scéně. Pro rating Francie je tato událost negativní, uvedla agentura . Ta v říjnu kvůli obavám o dluh a deficit zhoršila výhled ratingu Francie ze stabilního na negativní, což znamená, že by dalším krokem mohlo být jeho snížení. dluh Francie hodnotí jako velmi kvalitní, a to známkou Aa2.



Dolní komora francouzského parlamentu ve středu večer po týdnech sporů o rozpočet na příští rok vyslovila nedůvěru menšinové vládě premiéra Barniera, který je ve funkci teprve tři měsíce. Stalo se tak poprvé od roku 1962. Barnier má dnes schůzku s prezidentem Emmanuelem Macronem a očekává se, že mu předá demisi. "To hlasování odráží roztříštěné politické prostředí," uvedla , z jejíhož sdělení cituje agentura AFP.

Futures pro obchodování na francouzské burze byly ráno naladěny viditelně negativně, v průběhu dne ale sentiment otáčí a francouzský trh posiluje do půl procenta.



Cílem vlády bylo snížit deficit veřejných financí v příštím roce na pět procent hrubého domácího produktu (HDP). V letošním roce se očekává, že schodek dosáhne až 6,1 procenta HDP místo původně předpokládaných 4,4 procenta, zejména kvůli nižším příjmům.



Moody's aktuálně očekává, že deficit v letošním roce dosáhne 6,3 procenta HDP. V příštím roce by se měl snížit na 5,3 procenta a v roce následujícím na 4,7 procenta. To je ale stále výrazně nad tříprocentním stropem, jak vyžadují pravidla Evropské unie.



Výhled ratingu Francie na negativní nedávno snížila také konkurenční agentura Fitch. Agentura S&P nechala koncem listopadu rating Francie na stupni AA- se stabilním výhledem. U Fitch a S&P má Francie o stupeň horší známku než u , i u těchto agentur ale zůstává mezi zeměmi s velmi kvalitním dluhem.



Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, neboť ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému státu či jinému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit levnější půjčky.