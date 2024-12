Akciový trh zatím nechává eskalující konflikt na Blízkém východě bez povšimnutí

Futures na americký akciový trh začaly týden s minimálním poklesem. Index S&P500 nijak nedostává pod tlak eskalace konfliktu na Blízkém východě, avšak momentum růstu, které můžeme vidět od poslední významnější korekce indexu v půlce listopadu, výrazně klesá. S&P500 narazilo před nedávnem na psychologickou hranici 6000 bodů, která přinesla na trh zvýšenou aktivitu prodejní strany. Jedná se primárně o výběr zisků či zavírání opčních pozic, které brzdí strmý pohyb vzhůru zvláště na hodnotách s kulatými čísly.



Zdroj: Tradingview, vlastní zpracování

V červených číslech po delší době otvírá německý index DAX . V ranních hodinách ztrácí 0,3 %. Navzdory politické nejistotě ve Francii však index SXXP600 posiluje o 0,1 %. Lze tedy říci, že Evropa otevřela spíše neutrálně. Smíšenou reakci přináší i dluhopisový trh, kde výnos u německého dvouletého dluhopisu klesá, a naopak desetiletý výnos lehce posiluje.

Faktorem pondělní tržní neutrality může být mimo jiné fakt, že pondělí a úterý tento týden neobsahuje žádné z nejvýznamnějších vyhlašování zpráv. Klíčovými daty tento týden je až vyhlášení středeční inflace v USA. Ve čtvrtek nás čeká klíčová makro událost z Evropy, a to zasedání ECB. Mělo by přinést další snížení úrokových sazeb, přičemž banka by mohla nastínit, zda je podobně jako trh naladěna na poměrně rychlé uvolňování politiky.