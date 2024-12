Výnos z povolenek půjde využít jen na klima. Některé snahy do nové normy neprošly

Výnosy z prodeje emisních povolenek bude možné do budoucna použít výhradně na opatření, která budou snižovat nebo kompenzovat důsledky změny klimatu. Nyní musí být takto využita polovina výnosů. Změnu přináší novela zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, která od 1. ledna vstupuje v účinnost. Novela nezavádí celý systém obchodování s povolenkami ETS 2, který kromě jiného zahrnuje hlavně povolenky na pohonné hmoty nebo vytápění. Podle kritiků by to vedlo ke zdražení benzinu, nafty, plynu nebo uhlí.



Novela vkládá do zákona ze systému ETS 2 pouze jeho část týkající se zavedení nových pravidel pro monitoring a vykazování emisí. Vláda se bude snažit systém na evropské úrovni odložit a změnit. Vláda bude chtít podle dřívějšího vyjádření premiéra Petra Fialy využít odklad k úpravě systému s cílem zajistit silnější ochranu proti prudkému růstu cen energií.



Zákon zavádí pravidlo, že peníze z prodeje emisních povolenek bude možné využít jen na opatření, která budou snižovat nebo kompenzovat důsledky změny klimatu. Novela reaguje na upravenou směrnici EU, která vyžaduje, aby veškeré výnosy z povolenek byly využity na ochranu klimatu. Předloha také v souladu s evropskou směrnicí upravuje pravidla emisních povolenek pro námořní dopravu. Za nejzávažnější přestupky zvyšuje horní sazbu pokut z pěti na 20 milionů korun.



Provozovatelé letadel budou muset monitorovat dopady například emisí dusíku, částic sazí nebo vodních par na klima. Provozovatelé lodí budou muset zajistit ověření vykazovaných souhrnných údajů o emisích podle pravidel ověřování. Dodavatelé paliv budou muset zjišťovat emise z jimi dodaných paliv a budou muset ministerstvu životního prostředí dodávat vždy do konce dubna odpovídající výkaz za předchozí rok. Výkaz bude muset být ověřený akreditovanou osobou. První výkaz budou podávat v roce 2026 za rok 2025.



Zákon bude nově obsahovat ustanovení, které vychází z případu zkrachovalé hutě Liberty Ostrava. Toto opatření umožní ministerstvu životního prostředí zablokovat účet s volnými emisními povolenkami tak, aby mohly být použity pouze na vyřazení povolenek za vypuštěné emise. Podniky by je tak nemohly prodat. Liberty Ostrava je od června v úpadku. Insolvenční správce huti Šimon Peták dříve uvedl, že povolenky, které firma obdržela, prodala. V době, kdy by na ni přešla dispoziční oprávnění k povolenkám, Liberty podle něj žádné neměla.