Nevyrobit dva miliony aut nebo platit pokuty v řádu miliard eur. Evropské sdružení výrobců aut tlačí na odklad dalších emisních pravidel

Evropská unie by měla pomocí mimořádných předpisů o dva roky odložit zavedení přísnějších emisních cílů pro výrobce automobilů, které je naplánováno na rok 2025. Podle agentury Bloomberg to ve svém návrhu uvádí Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA).



Předpisy stanovují, že průměrné emise oxidu uhličitého (CO2) v rámci flotily vozů automobilky určené pro evropský trh by měly činit nejvýše 95 gramů na kilometr. Podle ACEA by splnění těchto pravidel vyžadovalo, aby automobilky buď zastavily výrobu přibližně dvou milionů vozů, nebo budou platit pokuty, které mohou dosáhnout 13 miliard eur (zhruba 327 miliard Kč) u osobních automobilů a další tři miliardy eur u dodávek.



"EU se nachází v krizi způsobené nízkou poptávkou spotřebitelů po elektromobilech a nekalou konkurencí od výrobců elektromobilů z třetích zemí, což znamená, že průmysl EU nebude schopen tyto cíle snížení emisí splnit," uvádí se v neoficiálním návrhu, do kterého měl Bloomberg možnost nahlédnout. "Průmysl EU nebude mít jinou možnost než výrazně omezit výrobu, což ohrožuje miliony pracovních míst v EU, poškozuje spotřebitele a negativně ovlivňuje konkurenceschopnost a ekonomickou bezpečnost EU."



Mluvčí ACEA uvedl, že sdružení zatím nevydalo žádné stanovisko, ani k této záležitosti nezaujalo oficiální postoj. Generální ředitel automobilky Luca de Meo, který je také prezidentem ACEA, ale už začal upozorňovat na možné miliardové pokuty. Sankce podle něj automobilovému průmyslu hrozí, protože kvůli zpomalení poptávky po elektromobilech většina výrobců nebude od příštího roku schopna splnit přísnější pravidla emisí CO2.



Evropský automobilový sektor se dostal do krize kvůli levné konkurenci z Číny, vysokým nákladům na energie a snížení poptávky spotřebitelů po elektromobilech. Výrobci se zároveň musejí připravit na to, že od roku 2035 bude v EU fakticky zakázán prodej aut se spalovacími motory. Tento cíl ale má být v roce 2026 přezkoumán.



Aby byl automobilový trh EU v souladu s přísnějšími emisními pravidly pro rok 2025, měl by podíl elektrických vozidle u osobních vozů a dodávek činit 20 až 22 procent. V současnosti tato úroveň stagnuje na méně než 15 procentech u osobních automobilů a u dodávek je ještě nižší, uvádí návrh ACEA.



K těm, kteří pravděpodobně nesplní cíle, bude patřit největší evropská automobilka . Ta minulý týden varovala, že bude poprvé ve své historii možná muset zavřít některý ze svých závodů v Německu. Tento týden pak zrušila ochranu pracovních míst pro německé zaměstnance. má mezi evropskými výrobci aut nejhorší pozici pro splnění přísnějších emisních pravidel pro příští rok, upozornil tento měsíc analytik společnosti Jefferies Philippe Houchois.