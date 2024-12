Hlavní zámořské indexy dotahovaly slabý úvod

Americké indexy dnes musely dohánět slabý úvod obchodní seance, kdy v úvodní hodině obchodování ztrácel index Nasdaq 100 2 % a index S&P 500 odepisoval 1,7 %. Právě zhruba po hodině obchodování našly indexy své dno a začaly pomalu obracet. Ztráta ale byla již natolik velká, že do zelených čísel se indexy v průběhu obchodování nedokázaly dostat a dnešní den tedy uzavírají ztrátou. Trhy tak pokračují v negativní náladě, kterou odstartoval FED. Investoři si stále nemohou najít nic pozitivního, co by dokázala trhy obrátit. Zajímavé je, že dnes klesaly i výnosy dluhopisů. US státní dluhopis s desetiletým výnosem v závěru obchodní seance indikoval výnos 4,54 %.

Prudký propad dnes zaznamenaly akcie společnosti (BA), které odepsaly přes 2 %. Akcie reagovaly na víkendové zprávy o tragické nehodě letounu společnosti Jeju Air, při které zemřelo 179 osob. Několik analytiků uvedlo, že je nepravděpodobné, aby za nehodou stála přímo chyba ze strany společnosti , a to zejména kvůli stáří letadla, které bylo vyrobeno před 15 lety. Na stranu druhou ale analytici komentují, že pro investory se jedná o další zhoršení sentimentu. Akcie společnosti, které takřka rok v kuse klesaly dokázaly v posledních měsících přidat 30 % od svých minim, a v návaznosti na dnešní zprávy část těchto zisků odevzdávají.

Akcie tedy zaznamenaly další den poklesů. Index S&P 500 zaznamenal třetí den poklesu v řadě a bude tedy zajímavé sledovat, zda na poslední den roku investoři připraví obrat trendu nebo posunou akcie opět o něco níže. Přestože velká část světových burz bude zítra uzavřena, tak v USA proběhne obchodní seance standardně, tedy do 22 hodin SEČ. Americké burzy ale budou mimořádně uzavřeny 9. ledna, a to z důvodu uctění památky Jimmyho Cartera.



Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 -1,07 %, NASDAQ 100 -1,28 % a Dow Jones -0,97 %.