Plyn pro evropský trh zdražuje, vliv má počasí a ukončení tranzitu přes Ukrajinu

Velkoobchodní ceny plynu pro evropský trh se zvyšují, dopoledne si připisovaly více než pět procent. Hlavní příčinou je předpověď chladného počasí pro začátek ledna a také slábnoucí naděje na uzavření nové smlouvy o tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu. Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek prohlásil, že do konce roku, kdy vyprší platnost současné smlouvy, nebude možné sjednat smlouvu novou.



Před 14:00 SEČ se plyn pro evropský trh ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku s dodáním v lednu prodával zhruba za 47,40 eura (1200 Kč) za megawatthodinu (MWh). Proti předchozímu dni tak cena vykazovala růst o 3,7 procenta. Dopoledne cena stoupla až nad 48 eur. Cena v TTF je pro ceny v Evropě určující.



Meteorolog společnosti LSEG Georg Müller agentuře Reuters řekl, že v prvních deseti lednových dnech bude počasí téměř jistě spíše chladné. Za nízkých teplot se obvykle zvyšuje poptávka po plynu určeného k vytápění.



Na konci roku vyprší smlouva o tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu. Plyn z této trasy stále využívá několik evropských zemí. Ruská společnost Gazprom v posledních dnech posílá přes Ukrajinu do Evropy více než 41 milionů metrů krychlových plynu denně. To představuje zhruba pět procent evropské poptávky. Ztráta těchto objemů by donutila země více se spoléhat na plyn dodávaný z Norska nebo na zkapalněný zemní plyn (LNG) ze Spojených států.



Země střední Evropy, které stále nakupují ruský zemní plyn, navrhly alternativní řešení, jak dodávky přes Ukrajinu udržet. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ale odmítl jakoukoliv dohodu, která by posílala peníze do ruské státní pokladny. Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Heorhij Tychyj dnes uvedl, že za současného stavu se od 1. ledna neuskuteční žádný tranzit ruského plynu. Jednání ale pokračují a dohodu na poslední chvíli nelze vyloučit, zejména s ohledem na historii takových ujednání na poslední chvíli při předchozích sporech o plyn, uvedla agentura Bloomberg.



Tychyj uvedl, že pokud Ukrajina obdrží od Evropské komise (EK) nějaké návrhy na pokračování tranzitu, je připravena zvážit a zaručit energetickou bezpečnost pro region. Určité konzultace v různých formátech se podle něj stále konají, ale ne s Ruskem.



Putin ve čtvrtek připustil, že různé návrhy, které jsou na stole, jako je umožnit Maďarsku, Slovensku, Turecku nebo Ázerbájdžánu převzít kontrolu nad plynem přepravovaným přes Ukrajinu, jsou obtížně realizovatelné, protože Gazprom má dlouhodobé smlouvy, které se obtížně mění. Uvedl také, že další překážkou v uzavření dohody je žaloba ukrajinské firmy Naftogaz, která tvrdí, že jí Gazprom plně nezaplatil za tranzitní služby. Podle něj musí být tato žaloba stažena, aby mohlo být dosaženo nové dohody o tranzitu.



Obchodníci také pozorně sledují zásoby plynu v EU. Podle údajů Gas Infrastructure Europe byly evropské zásobníky plynu k 26. prosinci ráno naplněny na 74,7 procenta. To je zhruba o deset procentních bodů méně než ve stejném období v posledních dvou letech. Celkově je ale naplněnost stále v normě. Česká republika měla zásobníky plné z 68,7 procenta.