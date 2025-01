ČR letos dospěje k nízké inflaci, konstituenti DAXu navýší zisk o více než 10 pct a dnešní futures jsou smíšené

Guvernér ČNB Aleš Michl očekává, že letošek bude pro ČR rokem nízké inflace a finanční stability. Konstituenti německého indexu DAX by letos mohli navýšit zisk na akcii o více než 10 %. Itálie jedná se společností SpaceX o zajišťování bezpečné telekomunikace pro italskou vládu. Očekává se, že kanadský premiér Justin Trudeau tento týden oznámí svou rezignaci z čela Liberální strany. Zdá se, že Ukrajina v neděli zahájila novou ofenzivu v ruské pohraniční oblasti Kursk a rakouský pravicový nacionalistický vůdce Herbert Kickl je blíž k tomu, aby se stal kancléřem. Dnešní futures jsou smíšené.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,5 %, FTSE 100 -0,1 % a DAX +0,2 %.



Guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl očekává, že letošek bude pro ČR rokem nízké inflace a finanční stability. V diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News uvedl, že inflace bude kolem 2,5 procenta a tuzemská ekonomika podle prognóz poroste kolem dvou procent, růst bude ale založen na spotřebě. Michl by raději viděl, kdyby hospodářství rostlo díky investicím. Vývoji by podle něj pomohl i vyrovnaný státní rozpočet.



Konstituenti německého indexu DAX by letos mohli navýšit zisk na akcii o více než 10 %, což je nejvíce mezi evropskými konkurenty, ukazují údaje Bloomberg Intelligence. Očekává se, že tento index se 40 členy, který zahrnuje automobilky , Mercedes-Benz a , bude jediným evropským indexem, který zaznamená dvouciferný nárůst, tj. bude výše než 7,1% růst očekávaný pro širší Stoxx Europe 600. Velká část tohoto růstu ale bude záviset na oživení v ekonomicky citlivých cyklických sektorech, a především v sužovaném automobilovém průmyslu, dodal stratég Bloomberg Intelligence Laurent Douillet.



Itálie jedná se společností SpaceX amerického miliardáře Elona Muska o zajišťování bezpečné telekomunikace pro italskou vládu. Firma SpaceX by podle zdrojů v rámci pětileté dohody v hodnotě 1,5 miliardy eur (téměř 38 miliard Kč) měla na starosti šifrování telefonních a internetových služeb využívaných italskou vládou.



Očekává se, že kanadský premiér Justin Trudeau tento týden oznámí svou rezignaci z čela Liberální strany, uvedl deník Globe and Mail. Mezi možné kandidáty na nejvyšší post patří Chrystia Freelandová a bývalý šéf centrální banky Mark Carney.



Zdá se, že Ukrajina v neděli zahájila novou ofenzivu v ruské pohraniční oblasti Kursk. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že ofenzivu odrazilo, zatímco ukrajinští představitelé operaci nepotvrdili.



Rakouský pravicový nacionalistický vůdce je blíž k tomu, aby se stal kancléřem. Herbert Kickl ze Strany svobody se setká s prezidentem země poté, co se zhroutily snahy o vytvoření centristické koalice.