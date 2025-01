Růst cen v Německu v prosinci opět zrychlil, inflace je na 2,6 procenta

Růst spotřebitelských cen v Německu v prosinci opět zrychlil, míra inflace se dostala na 2,6 procenta. V předběžné zprávě to dnes uvedl Spolkový statistický úřad. V listopadu byla míra inflace na 2,2 procenta. V průměru inflace za loňský rok dosáhla také 2,2 procenta, a byla tak výrazně pod průměrem předcházejících tří let.



Podle harmonizovaných údajů, které se používají pro účely srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie, míra inflace vzrostla z listopadových 2,4 na 2,9 procenta. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali u harmonizované inflace růst na 2,6 procenta. Bez zahrnutí nestabilních cen potravin a energií inflace činila v prosinci 3,1 procenta, v listopadu to byla tři procenta.



Podle odborníků, na které se odvolává agentura DPA, zůstane inflace i letos na relativně nízké úrovni. S růstem cen jako například v roce 2022 teď nepočítá žádný z oslovených expertů. Například hospodářský institut Ifo předpokládá růst spotřebitelských cen v letošním roce o 2,3 procenta.



Po ruské invazi na Ukrajinu z února 2022 vzrostly především ceny energií, inflace v Německu se tak dostala na téměř devět procent. V průměru v roce 2022 činila inflace v Německu 6,9 procenta, o rok později 5,9 procenta. I v roce 2021 byla průměrná inflace v Německu vyšší než teď, činila tehdy 3,1 procenta.