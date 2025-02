Nejistota v USA, německé volby – hlavní témata pro trhy pohledem Invesco

Minulý týden přinesl řadu událostí, které by investoři měli sledovat. Německé volby, které proběhly minulý víkend, byly pro Evropu kritické, zejména ve světle zdánlivého opuštění spojenectví s Evropou ze strany USA. Jedná se pravděpodobně o nejpříznivější výsledek pro trh, v jaký jsme mohli doufat: jasné vítězství Friedericha Merze ze středopravicové strany CDU/CSU. Je tu ale i Fed, americký spotřebitel či tlaky na úsporu nákladů v americké administrativě. Přinášíme komentář stratéžky Invesco Kristiny Hooper.

Výsledky německých voleb by mohly být pozitivním katalyzátorem pro evropské akcie.



Německé volby, které proběhly minulý víkend, byly pro Evropu kritické, zejména ve světle zdánlivého opuštění spojenectví s Evropou ze strany USA. Jedná se pravděpodobně o nejpříznivější výsledek pro trh, v jaký jsme mohli doufat: jasné vítězství Friedericha Merze ze středopravicové strany CDU/CSU.



CDU/CSU není okrajová strana a Merz nebude okrajovým lídrem. Je všeobecně respektovaný, pravděpodobně bude vstřícný k podnikatelům a očekává se od něj zdravý přístup k některým největším problémům země – doufejme, že je pro Německo přesně tím, čím by měl být.



Krajně pravicová strana AfD získala druhý největší počet hlasů, ale nedosáhla toho, čeho se mnozí odborníci obávali. Tím se uvolnila cesta pro velkou koalici „levého středu“ a „pravého středu“ – která by sloužila k udržení politického firewallu proti okrajovým stranám.



Zdá se, že Merz je dostatečně vážený na to, aby vedl Německo a pomohl vést Evropu při vytyčování nového kurzu směrem od Spojených států. Již dříve jsem psala o atraktivitě evropských akcií – tyto volby by mohly být dalším důležitým pozitivním katalyzátorem pro evropské akcie v tomto roce.

Zápis ze zasedání ilustruje obavy Federálního rezervního systému z inflace



Zápis z lednového zasedání Federálního výboru pro volný trh (FOMC) podle očekávání ukázal, že úředníci jsou připraveni držet úrokové sazby na stejné úrovni, dokud nedojde k dalšímu zlepšení inflace. Jedná se o poselství „počkejme a uvidíme“, které předseda Jay Powell oznámil během lednové tiskové konference: „Účastníci jednání naznačili, že za předpokladu, že ekonomika zůstane blízko maximální zaměstnanosti, budou chtít vidět další posun u inflace, než provedou další úpravy cílového rozpětí pro sazbu federálních fondů.



Ze zápisu je zřejmé, že oživení inflace je nezanedbatelné riziko kvůli politice Trumpovy administrativy: „Účastníci jednání obecně poukazovali na rizika růstu inflace u inflačního výhledu. Uváděli zejména možné dopady potenciálních změn v obchodní a imigrační politice.“



Klíčové závěry ze zápisu z jednání zopakovali minulý týden různí členové FOMC:



• Guvernérka Michelle Bowmanová uvedla, že by před dalším snížením sazeb ráda viděla více dat, která by ukázala pokrok v oblasti inflace: „Ještě je třeba udělat více práce, aby se inflace přiblížila našemu dvouprocentnímu cíli. Ráda bych získala větší jistotu, že pokrok ve snižování inflace bude pokračovat, až budeme zvažovat další úpravy cílového rozpětí.“

• Guvernér Christopher Waller sdílel názor: „Pokud je tento zimní útlum posunu inflace dočasný, jako tomu bylo v loňském roce, pak bude další uvolnění politiky vhodné. Dokud to však nebude jasné, jsem pro zachování stabilní úrokové sazby.“

Zpráva o výsledcích společnosti Walmart upozorňuje na ekonomickou a spotřebitelskou nejistotu



Společnost Walmart zveřejnila výsledky hospodaření za čtvrté čtvrtletí, a přestože společnost výrazně překonala očekávání, investory zklamal její výhled.



Společnost Walmart sice nebyla pesimistická, ale byla realistická. Finanční ředitel společnosti Walmart připustil, že v letošním roce panuje velká nejistota, pokud jde o politiku (především cla), a že spotřebitele mají stále napjaté peněženky: „Musíme uznat, že se nacházíme v nejisté době. A nechceme se dostat přes vlastní lyže. Ještě je před námi mnoho měsíců roku 25.“



Walmart dal jasně najevo, že „předpokládá relativně stabilní makroekonomické prostředí“, ale uznává, „že stále existují nejistoty související s chováním spotřebitelů a globálními ekonomickými a geopolitickými podmínkami“. To stačilo k tomu, aby to znepokojilo již tak nervózní trhy a přispělo k výprodeji (od 20. února do 24. února klesl index S&P 500 o 2,62 % a kompozitní index NASDAQ o 3,84 %, podle agentury Bloomberg).

Průzkum v USA ukazuje klesající spotřebitelskou náladu a rostoucí inflační očekávání



Nejnovější průzkum spotřebitelů Michiganské univerzity ukázal, že spotřebitelská nálada v USA klesá, a naopak inflační očekávání spotřebitelů rostou:



• Spotřebitelská inflační očekávání na jeden rok dopředu dosáhla v únoru 4,3 %, což je dramatický růst oproti lednovým 3,3 %.

• Očekávání na pět let dopředu rovněž vzrostla – ale mírněji, na 3,5 %, což představuje nárůst z předběžných 3,3 % a překonání lednové hodnoty 3,2 %. Stojí také za zmínku, že očekávání na pět let dopředu jsou na nejvyšší úrovni od roku 1995.



Spotřebitelé vyjádřili obavy z mnoha ekonomických faktorů pro rok před námi:



• Více než 50 % dotázaných očekává v roce 2025 nárůst nezaměstnanosti, což je nejvyšší procento od pandemické recese.

• Očekávání spotřebitelů ohledně jejich osobních financí se v únoru celkově zhoršila. Více než 50 % spotřebitelů očekává, že jejich příjmy porostou, ale pouze 16 % předpokládá, že přírůstek jejich příjmů předčí inflaci.



Tyto výsledky zvyšují možnost, že nás čeká stagflační prostředí, i když se domnívám, že tento scénář zůstává málo pravděpodobný.



Přístup ministerstva ke snižování nákladů vyvolává obavy o dopady tohoto snížení



Minulý týden jsem měla možnost vystoupit na konferenci a po jejím skončení jsem mohla hovořit s řadou individuálních investorů v USA. Domnívala jsem se, že kolem Ministerstva pro efektivitu státní správy (DOGE) a jeho snahy o snížení výdajů federální vlády bude více pozitivních ohlasů. Ačkoli se jistě našli tací, kteří byli nadšeni pokrokem, kterého tým DOGE zřejmě dosáhl, překvapilo mě, že jsem slyšela značné obavy. Tyto obavy jsou dvojího druhu:



• Nebude mít tak velký pokles vládních výdajů, včetně propouštění federálních zaměstnanců, negativní dopad na ekonomiku USA?

• Dočkáme se skutečně velkého snížení fiskálního deficitu?



Pokud jde o první otázku, zdá se pravděpodobné, že propouštění, vzhledem k rychlosti a rozsahu, v jakém k nim zřejmě dochází, by mohlo spustit Sahmovo pravidlo – ukazatel recese, podle něhož se USA nacházejí v prvních měsících recese, pokud je tříměsíční klouzavý průměr míry nezaměstnanosti v USA alespoň o 0,5procentního bodu vyšší než jeho 12měsíční minimum.



Připomeňme, že Powell na své poslední tiskové konferenci FOMC uvedl, že míra zaměstnanosti je nízká, takže výrazný nárůst propouštění by způsobil rychlý nárůst nezaměstnanosti. Existují reálné obavy, že propouštění plus velký pokles vládních výdajů by mohly vytvořit v hospodářství „vítr“, který by mohl rozdmýchat i recesi.



Pokud jde o druhou otázku, připouštím, že z hlediska deficitu je znepokojující, když slyším, že administrativa uvažuje o tom, že 20 % úspor DOGE vyplatí Američanům – což by mohlo činit až 5 000 USD na osobu za předpokladu, že DOGE dosáhne svého cíle 2 bilionů USD úspor. Aby měly úspory co největší dopad, je třeba z nich zaplatit očekávané snížení daní – a přispět k lepší rovnováze federálního rozpočtu.



Dostala jsem také otázky týkající se daňového úřadu (IRS): Pokud vláda propouští tolik zaměstnanců IRS, jak se jim daří vybírat příjmy, které jsou potřebné k vyrovnání rozpočtu? Pak se objevily také obavy z propouštění a opětovného přijímání jaderných vědců a zdravotníků, kteří pracují na ptačí chřipce, a také z dostatečného počtu pracovníků na řízení letového provozu.



Zdá se, že zatímco mnozí se domnívají, že federální vláda je přebujelá a úspory nákladů by se daly snadno najít, některým se zřejmě nelíbí nestabilita, která se současným přístupem přichází. Mám podezření, že tato obava mohla alespoň částečně přispět k nervozitě na trhu, které jsme byli v posledních dnech svědky.