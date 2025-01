Objem průmyslových zakázek v Německu se výrazně snížil, klesl i maloobchod

Objem zakázek v německém průmyslu v listopadu klesl proti říjnu o 5,4 procenta, což agentura Reuters označila za šok. Nečekaně se ve stejném měsíci snížily i maloobchodní tržby. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil německý statistický úřad.



Analytici pokles zakázek očekávali, v průměru ale počítali s poklesem jen o 0,2 procenta. Výrazně se snížily především velké objednávky na vlaky, lodě a letadla. Bez jejich započtení by se objem objednávek o 0,2 procenta zvýšil. Nejnovější údaje oživují obavy z recese největší ekonomiky eurozóny, která v loňském třetím čtvrtletí vykázala jen slabý růst.



Celkově je to druhý pokles zakázek po sobě, v říjnu se snížily o 1,5 procenta. Meziročně klesly objednávky v listopadu o 1,7 procenta, analytici naopak čekali růst, a to o tři procenta.



"Nejen slabá domácí ekonomika, ale také klesající konkurenceschopnost snižuje zakázky ve zpracovatelském průmyslu,“ uvedl podle agentury DPA ekonomický expert Německé průmyslové a obchodní komory (DIHK) Jupp Zenzen. Hlavně zákazníci ze zemí mimo Evropskou unii se drží zpátky. "To nejsou dobré výchozí podmínky pro nový rok," dodal analytik.



V listopadu se ve srovnání s předchozím měsícem snížily i maloobchodní tržby. Klesly o 0,6 procenta, zatímco analytici v anketě agentury Reuters odhadovali, že tržby o 0,5 procenta stoupnou.



Pokud vánoční nákupy nepřinesou pozitivní překvapení, mohla by se soukromá spotřeba snížit i v prosinci, domnívá se analytik Carsten Brzeski ze společnosti . "Pokračující politická nejistota spolu s opětovným zrychlením inflace činí výrazné oživení spotřeby nepravděpodobným," uvedl Brzeski.



Podle říjnového výhledu německé vlády by měl hrubý domácí produkt (HDP) za loňský rok vykázat pokles o 0,2 procenta. Vládní prognóza předpokládá, že se ekonomika letos vrátí k růstu, který odhaduje na 1,1 procenta. Německo je největším obchodním partnerem České republiky a řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá.