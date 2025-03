Růst podnikatelské aktivity v eurozóně v březnu zrychlil, pokles průmyslu zvolnil

Podnikatelská aktivita v eurozóně v březnu rostla nejrychlejším tempem za sedm měsíců, zejména proto, že polevil poklesu v průmyslu. Vyplývá to z předběžných výsledků průzkumu mezi nákupními manažery, které dnes zveřejnila společnost S&P Global.



Souhrnný index nákupních manažerů (PMI), který sleduje aktivitu v průmyslu i ve službách a který je považován za spolehlivý indikátor celkové ekonomické situace, vzrostl na 50,4 bodu z únorových 50,2 bodu. Dostal se tak na nejvyšší úroveň od loňského srpna.



Index ale zaostal za očekáváním analytiků, kteří jeho březnovou hodnotu v anketě agentury Reuters odhadovali v průměru na 50,8 bodu. Pokud se index nachází nad padesátibodovou hranicí, signalizuje růst aktivity.



Index aktivity v průmyslu se zvýšil na dvouleté maximum 48,7 bodu z únorových 47,6 bodu. Zůstal však pod klíčovou padesátibodovou hranicí, pod kterou se nachází už téměř tři roky. Index aktivity ve službách naopak oslabil, a to na 50,4 bodu z 50,6 bodu.



V Německu, které je největší ekonomikou eurozóny, rostla v březnu podnikatelská aktivita nejrychlejším tempem za deset měsíců. Pokles aktivity v německém průmyslu výrazně zpomalil a dílčí index sledující samotnou výrobu vykázal první nárůst za téměř dva roky.



"Hospodářský růst (v Německu) vypadá v prvním čtvrtletí slibně," uvedl ekonom Cyrus de la Rubia ze společnosti Hamburg Commercial Bank (HCOB). Německý parlament navíc minulý týden schválil plány na rozsáhlé investice do obrany a infrastruktury. De la Rubia upozornil, že díky těmto plánům by první čtvrtletí mohlo znamenat začátek udržitelnějšího hospodářského oživení v Německu.



Souhrnný index podnikatelské aktivity v Německu se v březnu zvýšil na 50,9 bodu z únorových 50,4 bodu. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německé ekonomiky závislá. Hrubý domácí produkt (HDP) Německa se vloni snížil o 0,2 procenta, pokles tak vykázal už druhý rok za sebou.