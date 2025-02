Německý průmysl i vývoz loni klesly, přebytek v obchodu s USA byl ale rekordní

Průmyslová výroba v Německu se v loňském roce propadla o 4,5 procenta. Pokles vykázal rovněž německý export, který se snížil o procento. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil spolkový statistický úřad. Podle agentury AFP údaje rovněž ukázaly, že v obchodování se Spojenými státy dosáhlo Německo rekordního přebytku 71,4 miliardy eur (zhruba 1,8 bilionu Kč). To by mohlo zvýšit napětí ve vztazích s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který opakovaně pohrozil uvalením dodatečných cel na dovoz z Evropské unie.



Spojené státy se vloni rovněž vrátily na pozici největšího obchodního partnera Německa. Sesadily z této pozice Čínu, která se na ní nacházela od roku 2016, píše AFP.



V samotném prosinci průmyslová výroba v Německu klesla o 2,4 procenta, zatímco v listopadu se o 1,3 procenta zvýšila. Export v prosinci naopak překvapivě vzrostl, a to o 2,9 procenta. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali pokles o 0,6 procenta.



Za prosincovým poklesem průmyslové výroby stál především automobilový sektor, ve kterém se produkce propadla o deset procent. Německý průmysl se už delší dobu potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů na energie či rostoucí konkurence z Číny.



Určitý optimismus nicméně ve čtvrtek přinesly údaje o překvapivě silném růstu zakázek německého průmyslu v závěru loňského roku. Objem nových objednávek se v prosinci zvýšil o 6,9 procenta, zatímco analytici čekali dvouprocentní růst.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německé ekonomiky závislá.



Německá vláda koncem ledna předpověděla, že hrubý domácí produkt (HDP) Německa se v letošním roce zvýší o 0,3 procenta. Ještě v říjnu přitom letošní růst odhadovala na 1,1 procenta. Loni se německý HDP snížil o 0,2 procenta, pokles tak vykázal druhý rok za sebou.



Svaz německého průmyslu (BDI) varoval, že Trumpovy hrozby dodatečnými cly by mohly způsobit, že se německý HDP sníží také v letošním roce. Pokles by podle svazu mohl činit téměř 0,5 procenta, píše Reuters.