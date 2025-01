Siegel: Fed je tak maximálně v mírné restrikci, ekonomika si vede dobře

Jeremy Siegel z Whartonu na CNBC uvedl, že ceny akcií jsou vždy taženy dvěma protichůdnými faktory. Prvním z nich je vývoj zisků, druhým vývoj sazeb. Když tak nyní přišla silná čísla z trhu práce, mohlo to pozitivně působit na zisková očekávání, na druhou stranu ale došlo k přehodnocení dalšího vývoje sazeb. Až k tomu, že v letošním roce již dolů nepůjdou a tento efekt mohl i přes lepší výhled zisků poslat akciové trhy dolů.



Podle ekonoma se mohou výnosy desetiletých vládních dluhopisů dostat znatelně nad 5 %, možná až na 5,5 %. K tomu uvedl, že historicky se tyto výnosy pohybují v průměru 1 – 1,5 procentního bodu nad sazbami centrální banky. Pokud by tomu tak bylo nyní, výnosy by skutečně zamířily znatelně nad 5 % a „šlo by o normální strukturu výnosové křivky“. Doposud byli investoři sice zvyklí na inverzi křivky nebo její plochý tvar, ale větší rozdíl mezi sazbami Fedu a výnosy desetiletých obligací je skutečným historickým standardem.



Podle Siegela je nyní možná řada scénářů, výraznější růst výnosů na dluhopisových trzích by mohl v letošním roce také poslat akcie dolů. Nemuselo by jít o vyložený kolaps, ale určitá korekce by se dostavit mohla. I proto, že trhy „mohou zápasit s Trumpovými cly a imigrační politikou“. U posledních čísel z trhu práce pak je podle ekonoma opomíjeno to, že růst mezd se držel pod očekáváním. Trh práce tak je silný, ale mzdové tlaky směrem k inflaci ne. Ekonomika si tedy vede velmi dobře i při současné úrovni sazeb.







Siegel také uvedl, že takzvané neutrální sazby jsou nyní pravděpodobně velmi blízko sazbám současným. Neutrální sazby by neměly ekonomiku ani brzdit, ani stimulovat a současné sazby jsou k jejich odhadům poměřovány s cílem určit míru monetární restrikce či stimulace. Pokud by sazby současné a neutrální byly skutečně blízko sebe, znamenalo by to, že politika centrální banky již není v restrikci. „Maximálně ve velmi mírné,“ dodal ekonom.



Tracie McMillion z Investment Institute hovořila na Bloombergu v souvislosti s novým prezidentem o tom, že trhy se „rekalibrují na jiný styl politiky“. Problémem by z hlediska dluhopisů pro akcie mohly být výnosy „výrazně nad 5 %“. Zajímavé jsou ale podle expertky stále zejména americké akcie a na nich větší společnosti cykličtější povahy. Tedy finance, energetika a průmysl. Ekonomika by přitom podle odhadů její banky měla letos růst o 2,5 %.







McMillion míní, že minulý rok byl na akciích velmi neobvyklý, přišla totiž jen dvě oslabení v řádu 5 %, žádná korekce ve výši 10 %. Pokud by letos taková korekce přišla, je to pro investory dobrá příležitost k nákupu akcií. Růst výnosů výrazně nad 5 % by ale mohl mít větší dopad na valuace, které se nyní nachází vysoko. „Do určité míry je to ospravedlnitelné, ale výrazně vyšší výnosy obligací by měly dopad na diskontní sazby, a tudíž i na valuace.“ Ceny ropy by se podle expertky mohly ke konci roku dostat na 85 – 95 dolarů.



Zdroj: CNBC, Bloomberg