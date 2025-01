Inflace ve Spojeném království nečekaně poklesla, Bayer si vyslechl rozsudek kvůli toxickým chemikáliím. Evropské futures míří vzhůru

Inflace ve Spojeném králvoství poklesla. Evropská unie zvažuje omezení dovozu ruského hliníku a postupné vyřazení LNG. odešel od soudu s rozsudkem 100 mil. USD kvůli toxickým chemikáliím v historii. USA chtěji zamezit tomu, aby TSMC a Samsung dodávaly vyspělé čipy do Číny.

Futures: DAX +0,2 %, CAC +0,3 %, FTSE 100 +0,4 %.



Inflace ve Spojeném království v prosinci poprvé za poslední tři měsíce nečekaně poklesla a zachovala naději, že Bank of England příští měsíc sníží úrokové sazby.

Spotřebitelské ceny vzrostly o 2,5 % oproti předchozímu roku, což je pokles oproti listopadovému tempu 2,6 %, uvedl ve středu Úřad pro národní statistiku. Tento údaj byl v souladu s listopadovou prognózou BOE a lepší než nezměněný údaj, který očekávali ekonomové soukromého sektoru. Nejvíce k poklesu přispěly restaurace a hotely.

Zatímco celková inflace zůstává nad 2% cílem BOE, objevily se povzbudivé známky toho, že základní tlaky polevují, když růst cen v sektoru služeb zmírnil z 5 % na 4,4 %, což je nejnižší hodnota od března 2022. To může uklidnit investory po týdnu zmatků na finančních trzích, které vyhnaly výnosy referenčních státních dluhopisů na 17leté maximum.



Evropská unie zvažuje omezení dovozu ruského hliníku a postupné vyřazení zkapalněného zemního plynu z této země jako součást nového balíčku sankcí namířených proti Moskvě za její rozsáhlou invazi na Ukrajinu, tvrdí lidé obeznámení s touto záležitostí.

Návrh opatření, která by byla součástí 16. balíčku sankcí bloku, zahrnuje omezení dalších desítek plavidel, která jsou součástí stínové flotily moskevských tankerů přepravujících ruskou ropu, a další kontroly vývozu zboží používaného pro vojenské účely. Tento krok by také znamenal odříznutí dalších bank od mezinárodního platebního systému SWIFT, uvedli lidé, kteří hovořili pod podmínkou anonymity.

Omezení týkající se hliníku by byla postupná, přičemž časový rámec a rozsah budou teprve stanoveny, uvedli tito lidé. Vyřazení LNG by mohlo být provedeno buď jako sankce, nebo jako součást plánu, který má výkonný orgán bloku předložit příští měsíc, uvedli. O diskusi o hliníku již dříve informovala agentura Reuters.



Společnost , která je součástí koncernu AG, přestala vyrábět toxické PCB již před půl stoletím, ale právní důsledky přetrvávají i v době, kdy se v amerických domech, školách a továrnách již nepoužívá mnoho stavebních materiálů vyrobených za použití těchto chemikálií.

V úterý byl společnosti vynesen rozsudek ve výši 100 milionů dolarů v nejnovějším případu, který ji viní z toho, že studenti a učitelé veřejné školy v Seattlu onemocněli v důsledku expozice polychlorovaným bifenylům neboli PCB obsaženým ve stárnoucích zářivkových svítidlech.

Verdikt přichází v době, kdy společnost čelí miliardám dolarů v důsledku rostoucího počtu žalob na výrobky s PCB podaných státními a místními orgány, školskými obvody a jednotlivci. Americké regulační orgány zakázaly výrobu PCB v roce 1979 poté, co výzkum spojil tuto chemickou sloučeninu s rakovinou, poškozením jater a dalšími onemocněními.

Společnost Bayer, která v roce 2018 převzala Monsanto za 63 miliard dolarů, již souhlasila se zaplacením téměř 2 miliard dolarů v rámci urovnání případů PCB, které podaly státy, města a okresy. Mezitím samostatné soudní spory týkající se přípravku na hubení plevele Roundup od společnosti Monsanto způsobily brzdu pro akcie německého konglomerátu, které od akvizice ztratily přibližně 80 % své hodnoty. Společnost si na americké žaloby kvůli Roundupu vyhradila 16 miliard dolarů a čelí vlně soudních procesů.



USA plánují zavést další předpisy, jejichž cílem je zabránit tomu, aby vyspělé čipy vyráběné společností Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. a dalšími výrobci proudily do Číny, což je součástí řady opatření, která Bidenova administrativa zavedla v posledních dnech svého působení.

Podle lidí obeznámených s touto záležitostí by se nejnovější opatření měla snažit přimět výrobce čipů, jako jsou TSMC, Samsung Electronics Co. a Corp., aby pečlivěji kontrolovali zákazníky a zvýšili náležitou péči. Změny následují po incidentu, kdy byly čipy vyrobené společností TSMC tajně přesměrovány čínské společnosti Huawei Technologies Co.

Pravidla, která by mohla být představena již ve středu, by navázala na globální omezení týkající se polovodičů, která Bidenova administrativa zveřejnila v pondělí. Tato omezení omezují prodej čipů pro umělou inteligenci od společností jako Corp. a dalších vyspělých výrobců do datových center ve většině zemí.