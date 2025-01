Bitcoin je před nástupem Donalda Trumpa do prezidentského úřadu na rekordu

Kryptoměna bitcoin před dnešním nástupem Donalda Trumpa do úřadu prezidenta Spojených států vystoupala na rekord. Cena největší a nejstarší digitální měny podle údajů specializované burzy Bitstamp dnes ráno poprvé přesáhla hranici 109.000 dolarů (2,7 milionu Kč).



Krátce před 09:00 SEČ bitcoin vykazoval za posledních 24 hodin růst o 2,3 procenta a jeho cena byla těsně pod 107.500 USD. Druhá největší kryptoměna ether měla k dobru asi 3,5 procenta.



Bitcoin od Trumpova listopadového zvolení prezidentem posílil téměř o 60 procent. Na dosavadní maximum přes 106.000 dolarů vystoupal v polovině prosince.



Trump slíbil kryptoměnovému odvětví podporu, chystá se například uvolnit regulaci kryptoměn. Vyslovil se také pro vytvoření národní bitcoinové rezervy ve Spojených státech. Navíc v čele americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) bude Paul Atkins, který je také podporovatelem kryptoměn.



"Současnou rally pak dále mohou podpořit komentáře Donalda Trumpa, který by mohl naznačit vytvoření strategické rezervy bitcoinů v USA," myslí si analytik Petr Lejsek ze společnosti Purple Trading. Anglickým slovem rally se označuje vytrvalejší růst cen aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy či právě kryptoměny.

