Trump vyhlásí stav nouze v energetice, čínský viceprezident se setkal s Elonem Muskem a futures jsou smíšené

Andrej Babiš opakuje myšlenku na znárodnění ČEZ vykoupením podílu menšinových akcionářů. Donald Trump plánuje vyhlásit stav nouze v energetice, aby zvýšil výrobu energie v USA. Čínský viceprezident Chan Čeng se setkal s Elonem Muskem a dalšími americkými podnikateli ve Washingtonu. TikTok obnovil službu v USA po prodloužení lhůty pro prodej aplikace ByteDance. Globální inflace a ekonomické změny vyvolávají obavy z občanských nepokojů. Futures na evropské akciové indexy jsou smíšené.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,0 %, FTSE 100 -0,2 %, DAX -0,1 %.

Doosan Škoda Power by měla začít obchodování s akciemi na pražské burze během několika týdnů.



Předseda politické strany ANO Babiš opakuje svůj nápad znárodnit zbývající část ČEZ, která je stále v rukou menšin. Předsedkyně ANO Schillerová říká, že jedním z hlavních bodů jejich programu je zajištění dostupné energie znárodněním ČEZ. Za klíčové považuje vykoupení menšinových akcionářů a zajištění státní kontroly. Podotýkáme, že pokud to ANO se svými plány na znárodnění ČEZ myslí opravdu vážně, k exekuci by pravděpodobně došlo nejdříve příští rok. Vzhledem k tomu, že parlamentní volby by se letos měly konat v podzimních měsících.



Generální ředitel Rolls-Royce říká, že malý modulární reaktor by mohl vyrábět elektřinu za cenu až 100 EUR/MWh.



Donald Trump údajně vyhlásí stav nouze v energetice, aby dosáhl na nové pravomoci ke zvýšení výroby energie v USA. Je to součást řady akcí, které podnikne – hned poté, co dnes složí přísahu jako 47. prezident USA. A čínský viceprezident Chan Čeng se v neděli ve Washingtonu setkal s generálním ředitelem společnosti Elonem Muskem a s dalšími členy americké podnikatelské komunity. Dnes o tom informovala státní tisková agentura Nová Čína. Chan se v neděli sešel i se svým budoucím americkým protějškem J. D. Vancem.



Hamás propustil tři rukojmí výměnou za 90 Palestinců držených v izraelských věznicích, když začalo příměří v Gaze. Během šestitýdenního příměří se má propustit 33 izraelských rukojmích a stovky Palestinců.



Španělský premiér Pedro Sanchez navrhne zákaz nákupu domů ve Španělsku občanům ze zemí mimo EU, čímž zpřísní svůj postoj z minulého týdne. A zamíří i do Davosu po výhledu, že růst Španělska v roce 2025 překoná ostatní.



Podpora konzervativní opozice CDU/CSU Friedricha Merze a AfD v Německu klesla v týdenních průzkumech o 1 procentní bod. Šéf Strany zelených Robert Habeck se pokusil oslovit konzervativce a umírněné.



TikTok obnovil službu v USA poté, co Trump slíbil, že prodlouží lhůtu pro prodej aplikace ByteDance o 90 dní. Navrhl společný podnik, ve kterém by američtí vlastníci převzali 50% podíl.



Globální inflace spolu s obavami, že ekonomické změny naruší pracovní místa, podněcují představy, že svět vstoupil do „věku křivdy“ podle PR firmy Edelman, a to představuje hrozbu občanských nepokojů. Tři čtvrtiny respondentů průzkumu společnosti se obávají, že platy neudrží krok s inflací. Asi 60 % se obává ztráty pracovních míst v důsledku mezinárodních obchodních konfliktů, ekonomických tlaků nebo umělé inteligence. Pouze 36 % věří, že pro příští generaci to bude lepší.