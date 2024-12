Perly týdne: Trumpova akciová put opce a nápad na bitcoinové rezervy

Tom Lee hovoří o Trumpově akciové put opci, Chris Grisanti z MAI Capital Management se domnívá, že je růstovou akcií, která se ale obchoduje, jako by šlo o titul hodnotový. A Larry Summers považuje nápad na bitcoinové rezervy za bláznivý, i když regulaci tu podle něj doposud ovlivňovaly zbytečné obavy.



Trumpova put opce: Tom Lee z Fundstrat Global Advisors míní, že poslední inflační čísla z americké ekonomiky podporují tezi, podle které se inflace bude dál pohybovat směrem ke 2 %. Mimo jiné totiž ukazují na ochlazování inflační tlaků v oblasti bydlení. Investoři tak vidí vyšší pravděpodobnost poklesu sazeb, což podle Leeho zvýšilo zájem o technologické akcie, protože se domnívá, že jsou stále citlivé na to, jaký je v této oblasti výhled.



Centrální banka podle experta příští týden sníží sazby a cyklus jejich poklesu bude trvat. Neutrální sazby totiž Lee odhaduje mezi 2,5 – 3 %, a to znamená, že i po prosincovém poklesu by se sazby Fedu pohybovaly ve znatelné restrikci a bude namístě jejich další snižování. Lee nicméně dodal, že lepší by bylo, kdyby sazby tak rychle dolů nešly, protože to by fakticky znamenalo, že ekonomika zůstává dostatečně silná a vyšší sazby ji nijak zvlášť nepoškozují. Pomalejší tempo poklesu sazeb by také znamenalo, že mohou více klesnout v budoucnu, kdy by to bylo skutečně třeba.



Ve vztahu k nové vládě Lee hovořil o „Trumpově put opci“. Mohl tím narážet na dříve používaný koncept „put opce“ od Fedu, podle kterého jsou ztráty na americkém akciovém trhu omezeny tím, že centrální banka v případě korekce změní svou politiku tak, aby ji zastavila. Lee míní, že nyní tato pomyslná put opce existuje na straně vlády, protože ta bude „měřit svůj úspěch vývojem na akciovém trhu“. A celkově je k trhu „přívětivá“.



JPMorgan v následujícím grafu ukazuje, do jakých sektorů za poslední rok proudily peníze. Zdaleka nejlépe je na tom v tomto ohledu technologický sektor, na druhém konci spektra figuruje zdravotní péče a energetika:





Zdroj: X



JPMorgan také poukazuje na prudký obrat v optimismu u malých firem. O potenciálu akcií v tomto segmentu se někdy hovoří v souvislosti s klesajícími sazbami, graf ukazuje, že v posledních týdnech došlo u malých firem k výraznému skoku v optimismu a ten se tak dostává blízko úrovním běžným před rokem 2005:





Zdroj: X





Nápad na bitcoinové rezervy: Lawrence Summers míní, že řada úvah a návrhů Donalda Trumpa týkajících se kryptoměn a digitálních aktiv si zaslouží pozornost, včetně těch, které by uvolnily regulaci, kterou podle ekonoma doposud ovlivňovaly někdy až přehnané pochyby. Nicméně mezi novými návrhy najdeme také takové, které lze považovat za bláznivé.



Za vyloženě bláznivý považuje ekonom nápad na vytvoření „národních bitcoinových rezerv“. Summers podle svých slov rozumí tomu, proč by stát měl mít ropné rezervy, i tomu, proč země hromadila zlaté rezervy. Proč by ale měl stát nakupovat bitcoiny, mu uniká. Jediný výsledek, který by takový krok měl, by bylo „podporování zájmů některých skupin“.



růstovou akcií: Chris Grisanti z MAI Capital Management se domnívá, že je růstovou akcií, která se ale obchoduje, jako by šlo o titul hodnotový. Na to podle něj ukazuje poměr cen k ziskům, který se pohybuje kolem dvaceti. K tomu Grisanti dodal, že investoři by neměli brát příliš vážně úvahy o rozdělení společnosti a připomněl v této souvislosti . Ten na konci devadesátých let „vedl šestiletou právní bitvu“, která se také týkala jeho rozdělení. „A během tohoto období vzrostla cena akcií na trojnásobek.“



Grisanti uvedl, že Alphabet se nyní obchoduje s nejnižším PE relativně ke zbytku trhu za celou dobu své existence. Právě to je podle investora podstatná věc při zvažování atraktivity tohoto titulu a ne možné právní spory ohledně rozdělení. Ty mohou trvat „minimálně polovinu desetiletí“. Ostatní členové skupiny sedmi největších technologických firem mají valuace výrazně výš a Alphabet je tak podle experta dobrým způsobem, jak sázet na technologie a zároveň neplatit vysoké ceny.



Pozitivně vnímá akcie Alphabetu i Christopher P. Davis z Hudson Value Partners. Ten na Schwab Network hovořil o tom, že titul je nejzajímavější ze sedmičky velkých technologií. Součet hodnot jednotlivých částí této firmy je přitom podle experta nyní větší než celková současná hodnota firmy. Velmi podhodnoceným aktivem je podle experta Youtube.