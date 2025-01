Rozbřesk: Startuje Davos s tématem Trump 2.0. Naděje pro euro - nastupující americký prezident možná nová cla hned po inauguraci nespustí

Startující ekonomické fórum v Davosu bude mít pravděpodobně jasné téma číslo jedna - dnes nastupující americký prezident Donald Trump a jeho politika, ať už obchodní, klimatická nebo zahraniční. Později během týdne dokonce Donald Trump virtuálně v Davosu vystoupí, čímž nutně nastaví směr velké části debat více než 3000 globálních lídrů primárně ze světa byznysu a politiky (včetně více než 60 hlav států i českého ministra zahraničí Lipavského). Hlavní téma fóra orientovaného letos na rychle se rozvíjející nové inovace (v čele s umělou inteligencí a kvantovou výpočetní technikou) může zůstat tak trochu na vedlejší koleji.



Dnešní inaugurační projev Donalda Trumpa hodně napoví o tom, jak moc myslí vážně některé radikálnější sliby (migrace, cla). Všeobecně se očekává, že bude chtít být prezidentem již od dne číslo jedna. Financial Times například očekávají, že během dnešního dne může podepsat až stovku exekutivních opatření včetně programu “masivních deportací” přes zavedení cel až po zrušení části klimatické regulace.



Jednou z klíčových obav pro globální lídry zůstává možnost ostrého obchodního střetu mezi Spojenými státy a Čínou, která by mohla přiživit lokalizační a deglobalizační tendence v celé globální ekonomice. Například z pohledu Evropy by bylo velmi složité “jen tak přihlížet” novým agresivním americkým clům na čínské zboží. Uzavírání amerického trhu před čínským zbožím by pravděpodobně vedlo k nárůstu nevyužitých kapacit v čínském průmyslu a dalšímu prohloubení poklesu čínských vývozních cen do zbytku světa. To by pro klopýtající evropský průmysl bylo těžko skousnutelné a Evropa by byla pod přirozeným tlakem americká opatření dorovnat. A právě vidina takovéto série obchodních proti-opatření je pro globální lídry noční můrou, která by mohla zasadit výrazný šok globálnímu obchodu i růstu.



První týdny a měsíce Donalda Trumpa by měla ukázat, zda jsou obavy z globálního obchodního šoku opodstatněné. Při pohledu na vývoj akciových trhů od amerických voleb se zdá, že investoři se zatím v průměru Donalda Trumpa příliš nebojí…





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna po slabší inflaci v uplynulém týdnu nebyla zrovna v nejlepší kondici. Tento týden je na domácí události slabší, a česká měna tak bude opět reagovat primárně na globální impulsy. Z pohledu koruny půjde zejména o nástup Donalda Trumpa do úřadu (pokud budou chybět agresivnější celní kroky v prvních dnech, bude to pro střední Evropu lehká úleva) a na konci týdne o evropská PMI (pozitivní překvapení neočekáváme). Bez výraznějších překvapení pak koruna může držet své pozice v pásmu 25,20-25,30 EUR/CZK.



Eurodolar

Těsně před dnešní inaugurací nového amerického prezidenta se eurodolar se vyhoupl zpět nad hladinu 1,03. Pomineme-li jestřábí komentář ze strany rakouského člena vedení ECB Holzmanna, tak trh možná již začíná spekulovat, co bude a nebude spuštěno po uvedení D. Trumpa do Bílého domu. Dílčí zprávy z finančních médií přitom naznačují, že D. Trump ihned po inauguraci podepíše několik prováděcích příkazů, které budou zaměřeny na migraci (resp. jižní hranici USA) a odstranění restrikcí pro těžbu ropy a plynu. Mezi okamžitými hospodářskými rozhodnutími by však mohla chybět “slibovaná” vyšší cla, což by pro euro mohlo být pozitivní.



Akcie

Americké akciové trhy v pátek předvedly druhou mocnou rally týdne, a tak si připsaly nejvyšší týdenní růst od týdne, kdy byl na post amerického prezidenta znovu zvolen Trump. Index S&P 500 posílil za celý týden o mohutné 3 %, když poprvé v tomto roce zavřel jen pár bodů od hranice 6000. V rámci indexu S&P 500 si velice zdatně počínaly akcie Intel, Palantir nebo Tesla. Mezi tyto technologie se dokázaly poněkud překvapivě vklínit akcie Schlumberger. Tato společnost poskytující služby ropným těžařům představila silná hospodářská čísla za 4Q 2024, oznámila plán na odkup vlastních akcií v objemu 2,3 mld. USD a navíc navýšila dividendu. Akcie Schlumberger posílily po těchto zprávách o přibližně 7 %.