TikTok obnovuje provoz ve Spojených státech po ujištění od Trumpa

Čínská sociální síť TikTok začala obnovovat své služby ve Spojených státech. Reaguje tak na prohlášení zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa že po svém pondělním nástupu do úřadu vydá nařízení, které umožní fungování TikToku. Oznámila to společnost na sociální síti X. TikTok v USA přerušil provoz v sobotu večer místního času a uživatelé dostali zprávu, že aplikaci kvůli zákazu nelze používat.



"Po dohodě s našimi poskytovateli služeb TikTok obnovuje provoz," uvedla firma v prohlášení, ve kterém poděkovala Trumpovi, že poskytovatelům služeb nabídl potřebné ujištění, že nebudou čelit žádným sankcím, když umožní, aby TikTok v USA mohl fungovat. Prohlášení firmy přišlo poté, co američtí uživatelé začali hlásit, že mají přístup na internetové stránky sítě, ale aplikace TikTok, která je mnohem rozšířenější, se zatím nezdála být dostupná.



TikTok přestal fungovat, protože včera vstoupil v platnost zákon, podle kterého měla platforma do včerejška přerušit spojení se svou mateřskou společností ByteDance, která sídlí v Číně, nebo činnost v USA ukončit, aby se vyřešily obavy, že představuje hrozbu pro národní bezpečnost.



Trump v sobotu uvedl, že po svém pondělním nástupu do funkce s největší pravděpodobností rozhodne o 90denním odkladu zákazu TikToku. Včera potvrdil, že v pondělí umožní fungování TikToku, zároveň ale dodal, že by chtěl, aby USA měly ve společném podniku vlastnícím tuto síť v zemi podíl 50 procent.



Analytici hodnotu TikToku odhadli na 50 miliard USD (více než 1,2 bilionu Kč). Agentura Reuters uvedla, že se zájemců o firmu objevila řada, včetně bývalého majitele Los Angeles Dodgers Franka McCourta. Peking také podle médií jednal o prodeji amerických aktivit TikToku miliardáři Elonu Muskovi, to však společnost popřela. Společnost Perplexity AI pak podle zdrojů předložila v sobotu ByteDance nabídku na svoji fúzi s TikTokem.



Majitel ByteDance je soukromou firmou a 60procentní podíl v ní mají institucionální investoři, jako je a General Atlantic. Zakladatelé vlastní ve firmě 20 procent, zbývajících 20 procent vlastní zaměstnanci. V USA má firma více než 20.000 zaměstnanců, uvedla agentura Reuters.