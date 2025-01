JPMorgan: Americké zisky v letošní výsledkové sezóně překonají Evropu

Stratégové předpovídají, že růst zisku amerických firem v letošní výsledkové sezóně s velkým náskokem překoná zisky jejich evropských protějšků. Podle stratéga Mislava Matějky je laťka pro společnosti z indexu S&P 500 totiž nastavena mnohem níže.

Analytici podle něj „smysluplně“ snížili svůj výhled na americký benchmark, přestože ekonomika vykazuje odolný růst. Mezitím byla očekávání v Evropě ohledně cyklických a defenzivních akcií nastavena na „výraznější“ úroveň a pro firmy by mohlo být těžší je splnit, řekl stratég. "To vystavuje Evropu většímu riziku, zejména pokud srovnáme tempo momenta aktivity," napsal Matejka v poznámce.



Pro evropské akcie je to po jednom z nejhorších let pro tyto akcie ve srovnání s USA špatná zpráva. Index S&P 500 loni překonal index Stoxx 600 o více než 17 procentních bodů v místní měně, což je druhý nejhorší relativní výkon v historii, podle údajů sestavených agenturou Bloomberg. Robustní ekonomický růst USA a nenasytný apetit po bigtechu k této divergenci ještě přispěly.





Vzhledem k nástupu Donalda Trumpa do úřadu se investoři snaží předpovědět, co bude jeho americká politika a návrhy na rozsáhlá globální cla znamenat pro akcie v roce 2025. Matejka, jehož hluboce medvědí pohled na evropské akcie v loňském roce nevyšel, uvedl, že průměrný odhad amerického analytika počítá s 3% meziročním růstem zisků za čtvrté čtvrtletí. V Evropě střední prognóza signalizuje 5% a 9% nárůst pro cyklické, resp. defenzivní akcie, dodal.

První vlaštovky



První výsledky přinesly v obou regionech několik významných překonání odhadů i neúspěchů. Akcie velkých amerických bank, včetně , a , po lepších výsledcích rostly, zatímco výrobce léků se propadl.



Růst zisků je v současné době na 7,7 %, což je lepší úroveň, než se očekávalo, ale podle údajů Bloomberg Intelligence dosud své výsledky zveřejnily společnosti, které dohromady představují téměř jednu desetinu tržní kapitalizace S&P .



Evropa zažila zklamání od společností jako a Taylor Wimpey. Ve stejné době švýcarský luxusní gigant Richemont dosáhl rekordního maxima poté, co vykázal hvězdné čtvrtletní tržby. Matejka z uvedl, že „náročný“ pohled analytiků na akcie vystavené nerovnoměrnému oživení Číny způsobí, že evropské zisky budou letos zaostávat za USA.



Jeho protějšek v , Scott Chronert, rovněž očekává od firem z indexu S&P 500 „větší než průměrný“ zisk za čtvrté čtvrtletí.

Zdroj: Bloomberg