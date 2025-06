Norská centrální banka po pěti letech nečekaně snížila základní úrok

Norská centrální banka dnes překvapivě a poprvé od roku 2020 snížila základní úrokovou sazbu. Zároveň naznačila, že v letošním roce počítá s dalším snížením. Hlavní úroková sazba klesla o čtvrt procentního bodu na 4,25 procenta, oznámila dnes Norges Bank, jak zní oficiální název norské centrální banky.



Výhled vývoje ekonomiky je podle centrální banky nejistý. Pokud se ale ekonomika bude vyvíjet v zásadě podle současných projekcí, úroková sazba se letos ještě sníží.



Z 26 analytiků v anketě agentury Reuters jich 23 očekávalo, že základní úroková sazba zůstane na 4,50 procenta, což byla nejvyšší úroveň od roku 2008. Pouze tři předpovídali pokles o čtvrt procentního bodu.



"Bylo to jednoznačně překvapení, Norges Bank byla poslední stálicí mezi centrálními bankami zemí skupiny G10, pokud jde o jestřábí postoje," řekl analytik společnosti Pepperstone Michael Brown. Výraz jestřáb se používá pro bankéře, kteří upřednostňují přísnější měnovou politiku ve snaze potlačit inflaci. Za nečekané a překvapivé označují rozhodnutí banky také další analytici.



Norská centrální banka v březnu kvůli nečekanému růstu spotřebitelských cen odložila dlouho plánované uvolnění měnové politiky. Guvernérka Ida Woldenová Bacheová v prohlášení uvedla, že inflace od březnového zasedání zpomalila a výhled na příští rok naznačuje, že bude inflace nižší, než se očekávalo. Opatrné vracení základní úrokové sazby k normálu podle ní pomůže vrátit inflaci ke stanovenému cíli, aniž by to zbytečně brzdilo ekonomiku.



Meziroční jádrová inflace, která nezahrnuje nestabilní ceny potravin a energií, v květnu zpomalila na 2,8 procenta. To je více než se čekalo. Zůstala však nad dvouprocentním cílem centrální banky.