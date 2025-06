Schillerová nečeká dosažení vyrovnaného rozpočtu během příštích čtyř let

Nelze očekávat, že se během příštích čtyř let podaří dosáhnout vyrovnaného rozpočtu, protože řada resortů je hluboce podfinancována. Na Národní ekonomické konferenci v Praze to dnes řekla místopředsedkyně hnutí ANO a stínová ministryně financí Alena Schillerová. ANO chce podle ní v případě vítězství v říjnových sněmovních volbách usilovat o omezování rozpočtového deficitu, nepůjde ale cestou zvyšování daní, ale spíš jejich efektivního výběru.



Loni skončil státní rozpočet schodkem 271,4 miliardy korun. Pro letošní rok je plánovaný schodek 241 miliard korun, na konci května činil 170,5 miliardy korun. Konsolidaci veřejných financí v příštích letech předpokládá i zákon o rozpočtové odpovědnosti.



Podle Schillerové kvůli vnitřnímu dluhu v mnoha oblastech nelze do čtyř let zajistit vyrovnané hospodaření státu, ANO se ale bude snažit o snižování deficitu. "Nechceme jít cestou zvyšování daní, jako to udělala tahle vláda. Nikam to nevedlo, jen to zaškrtilo spotřebu," řekla. Současný kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) zvýšil korporátní daň z 19 na 21 procent, snížil práh pro vyšší sazbu daně z příjmu fyzických osob ze čtyř na trojnásobek průměrné mzdy nebo sloučil dvě snížené sazby daně z přidané hodnoty (DPH) na 12 procent z původních deseti a 15 procent.



ANO podle Schillerové chce důsledněji vybírat daně. Plánuje mimo jiné obnovení elektronické evidence tržeb (EET), kterou ještě vláda ANO za pandemie covidu-19 pozastavila a současná vláda následně zrušila. Dalším opatřením pro zlepšení rozpočtového salda je podle Schillerové podpora hospodářského růstu, která se projeví i vyšším výběrem daní.



Schillerová také řekla, že ANO chce usilovat o rozvolnění národních i evropských pravidel rozpočtové odpovědnosti. Podle ní to vyžaduje nejen plánované zvýšení výdajů na obranu, ale také očekávané investice do energetiky nebo rozvoje infrastruktury.