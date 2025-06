Gundlach: Neuvěřitelně nezajímavé akcie

Americké vládní dluhopisy ztrácejí pozici bezpečného aktiva, zčásti je nahrazuje zlato. Růst jejich výnosů může pokračovat. Pokud by dosáhl úrovně kolem 6 %, Fed by mohl ve snaze o jejich pokles začít opět s nákupy, tedy dalším kvantitativním uvolňováním. Na konferenci Bloombergu to uvedl ředitel investiční společnosti DoubleLine Group Jeffrey Gundlach (viz první část rozhovoru zde). Ve druhé části mimo jiné hovořil o tom, že jeho firma drží nyní vysokou zásobu hotovosti. Proč?



DoubleLine Group chce být „poskytovatelem likvidity ve chvíli, kdy se něco takového vyplatí.“ K tomu dodal, že spready na korporátních dluhopisech jsou nyní „neuvěřitelně nezajímavé“, a to samé platí o valuacích amerického akciového trhu. K tomu připomněl, že když klesají ceny akcií, ale ještě rychleji klesají odhady ziskovosti v následujícím roce, valuace nejdou dolů, ale naopak se zvyšují. Roste totiž poměr cen k očekávaným ziskům.







Na téma umělé inteligence a očekávaných změn v ekonomice expert uvedl, že podle něj lidé obecně podceňují, „jak dlouho věci trvají.“ Týká se to i nových technologií a toho, jak se projeví v hospodářství, životech lidí a výsledcích firem. Poukázal například na to, jak moc vše změnilo používání elektrické energie. K velkému růstu akcií společností spojených s touto technologií přitom došlo v prvním desetiletí minulého století, ale po roce 2010 tyto akcie za celým trhem zaostávaly. Něco podobného se stalo s internetovými akciemi.



Podle experta je tak na jednu stranu rozumné očekávat velké změny, ale na stranu druhou je dobré brát v potaz i to, že trhy často reagují s velkým nadšením, které sebou nese i zmíněné podceňování toho, jak dlouho trvá implementace a rozvoj nových technologií. „Je to obchod založený na momentu, a takové vždy přestřelují.“ A hovořil i o tom, že investiční chování je často dáno tím, co daný subjekt v konkrétním časovém období potřebuje, a ne tím, jaké jsou jeho názory na atraktivitu investic.



K uvedenému dochází například ve chvíli, kdy někdo může nějaká aktiva považovat za atraktivní, nicméně je nemůže kupovat, protože nemá dostatek likvidity. Nebo musí prodávat za ceny, které nejsou nijak atraktivní, protože potřebuje zvýšit svou zásobu hotovosti. „Chráníme peníze našich klientů a čekáme na lepší příležitosti,“ uvedl investor k současné strategii jeho společnosti.



Investor následně hovořil o tom, že z dlouhodobějšího hlediska mohou být zajímavé investice v Indii. Ta má „podobný profil jako Čína před 35 lety“. Disponuje velkým počtem pracovníků, ale také má velké problémy včetně korupce. „To vše se ovšem dá vyřešit.“ Na závěr ale i v této souvislosti Gundlach připomněl, že lidé mají často tendenci podceňovat to, „jak dlouho věci trvají.“ Tento efekt se může projevit i v případě Indie, ale celkově expert věří v to, že tento trh má dlouhodobý potenciál, a platí to i o některých dalších rozvíjejících se zemích. Investice do nich je ale spíše otázkou „spoření pro své děti“.



Zdroj: Bloomberg