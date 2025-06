Rozbřesk: Jestřábí Fed a hrozba amerického útoku na Írán pomáhají dolaru

Fed přepnul do stagflačního režimu a stále vyčkává na to, jak se v ekonomice projeví vyšší celní sazby. Alespoň tak lze chápat novou kvartální makroekonomickou prognózu, která vidí vyšší inflaci, nižší růst a nepatrně vyšší nezaměstnanost.

Zároveň je třeba dodat, že odhadovaná trajektorie úrokových sazeb vysílá lehce jestřábí signál, neboť v predikovaném výhledu byla odmazána jedna redukce sazeb (o 25 bazických bodů) v roce 2026. Ba co více, z prognózy vyplývá, že uvnitř vedení se vytvořila silná skupina jestřábů, když 7 z 20 centrálních bankéřů nepočítá s vůbec žádným snížení úrokových sazeb v tomto roce (medián zůstal na dvou redukcích o 25bps).



Lehce jestřábím způsobem rovněž vyzněla tisková konference šéfa Fedu J. Powella. Ten jednak uvedl, že věří, že se (dosud neexistující) proinflační efekt vyšších cel v cenách zboží projeví, a jednak označil trh práce jako zdravý, kde není vidět nic problematického. To je přitom vcelku odvážné tvrzení, zvláště pokud se podíváme na poslední vývoj týdenních žádostí o podporu. Jinak dodejme, že Powell se jako obvykle zaklínal velkou mírou nejistoty, která je dána primárně tím, že ekonomika čelí bezprecedentním změnám v obchodní (čti celní) politice.



Jak tedy číst výstupy z posledního zasedání, a to zejména směrem k výhledu oficiálních úrokových sazeb v USA? Vše vypadá tak, že Fed prozatím ignoruje poslední nízká inflační čísla a stejně tak jej ani neznepokojují smíšené signály z trhu práce. Na brzké snížení úrokových sazeb Fedu to tedy v nejbližší době rozhodně nevypadá a zřejmě se bude ještě dva či tři měsíce čekat na to, zdali a jak moc se vyšší cla v ekonomice projeví. Zároveň to také nevypadá na to, že by jedno špatné měsíční číslo z trhu práce americkou centrální banku vyprovokovalo k rychlé akci ve směru okamžitého uvolnění měnové politiky.



Asi netřeba dodávat, že stagflační výhled a jestřábí nastavení Fedu se nebudou Bílému domu líbit. Otázkou je, jak se s tím vyrovnají trhy aktiv – především těch rizikových.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se od začátku týdne téměř nehýbe a nadále okupuje úroveň 24,80 EUR/CZK. Tato mrtvolnost bude pravděpodobně pokračovat i dnes, kdy nejsou na stole žádná zajímavá data, ve Spojených státech je navíc státní svátek a neobchoduje se.



Eurodolar

Jestřábí vyznění včerejšího zasedání Fedu (viz úvod) pomohlo stlačit eurodolar pod hranici 1,15.

Americký prezident Trump již údajně schválil plány na svržení speciální bomby na íránské jaderné zařízení. Takovou bombou a příslušným nosičem (bombardér B2) disponují jen USA. K útoku by údajně mohlo dojít o víkendu, přičemž nejistota před akcí (a následnou reakcí) může prospívat spíše dolaru.



Akcie

Americké akciové trhy včera během zasedání centrální banky hledaly směr, aby nakonec zavřely bez větších změn. Americký Fed ponechal dle očekávání sazby beze změny, a tak investoři vyhodnocovali především doprovodné komentáře. Významnou zprávu jsme zaznamenali v oblasti kryptoměn, když americký senát schválil legislativu pro navázání kryptoměn na dolar, což by mohlo vést k prohloubení využívání tohoto moderního platidla. Tyto zprávy negativně dolehly na karetní společnosti MasterCard a Visa, jejichž akcie oslabily přibližně o 5 %, a tak se staly nejslabšími v rámci indexu S&P 500.