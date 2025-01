Akcie Citigroup rostou, zisk za čtvrté čtvrtletí překonal odhady

ve středu ráno před zahajovacím zvoněním na Wall Street oznámila své výsledky za čtvrté čtvrtletí. Citi vykázala čistý zisk ve výši 2,86 miliardy dolarů, což představuje zlepšení oproti čisté ztrátě ve výši 1,84 miliardy dolarů před rokem, kdy její výsledky poškodila řada účetních položek, které Citi zaúčtovala v posledním období roku 2023.

Banka oznámila, že nyní očekává, že návratnost hmotného kmenového kapitálu se bude do konce příštího roku pohybovat mezi 10 a 11 %. Dříve předpovídala, že do té doby se bude tento ukazatel pohybovat mezi 11 % a 12 %. Krok Citigroup potvrzuje to, před čím analytici varovali: že pro banku může být obtížné udržet výdaje pod pokličkou, zatímco bude realizovat plán na reorganizaci operací po celém světě a posílení vnitřních kontrolních mechanismů, které frustrují regulační orgány.

Přesto se generalní ředitelka banky Fraserová snaží zlepšit nabídku banky pro investory. Ve středu oznámila, že představenstvo společnosti schválilo program, který Citigroup umožní v příštích letech odkoupit akcie v hodnotě 20 miliard dolarů.

Nový cíl banky zastínily také lepší než očekávané výsledky za čtvrté čtvrtletí. Tržby vzrostly ve všech pěti hlavních obchodních liniích. Čistý zisk činil 2,9 miliardy USD, tj. 1,34 USD na akcii, a překonal tak průměrný odhad analytiků sledovaných agenturou Bloomberg ve výši 1,22 USD.



Zatímco příjmy z poskytování podnikových úvěrů a upisování dluhopisů byly nižší, než se očekávalo, příjmy investičních bankéřů a upisovatelů akcií překonaly předpovědi.

V roce 2024 se akciím dařilo, když meziročně vzrostly o téměř 37 %. V letošním roce akcie zatím vzrostly o více než 4 %.

„Tato úroveň je bodem na cestě, nikoliv cílem,“ uvedla Fraserová v prohlášení s odkazem na svůj revidovaný cíl. „Máme v úmyslu zvýšit výnosy výrazně nad tuto úroveň a poskytnout našim akcionářům plný potenciál .“

Zdroj: CNBC, Bloomberg, Patria.cz