S&P500 umazává velké ztráty

Americký akciový index S&P500 dnes 29.1. vykazuje denní změnu kolem nuly. Hlavní technologický index USA Nasdaq posiluje drobně o 0,3 %. Indexy umazávají ztráty z pondělního propadu.

Graf S&P500 se aktuálně drží nad klíčovou hladinou podpory okolo 6030 bodů. Pokud by však tento level byl prolomen směrem níže, tak s největší pravděpodobností nastane pohyb směrem k úrovni 5950 bodů.

Pravděpodobnějším scénářem je však nyní boj o prolomení úrovně 6085 bodů, ze které následoval prosincový propad. V případě prolomení se index vydá směrem na historická maxima. Ovšem velkou proměnou dnešního dne je zveřejnění výsledků společností , Inc., Meta Platforms, Inc. a Corporation, které do trhu přinesou volatilitu. Zejména v šokových fundamentální událostech, jako bylo například nedávné zveřejnění o úniku informací z

Číny ohledně vyspělé AI technologie, ubírá technická analýza na své účinnosti, avšak po útlumu volatility je klíčové udržení hlavních úrovní. Důležitou událostí dnešního dne je i mimo jiné zasedání centrální banky FED.



Zdroj: Tradingview, US500 – D, vlastní zpracování

Německý index DAX pokračuje ve strmém rostoucím trendu a připisuje si 0,7 %. Hlavní měnový pár EUR/USD dnes klesá o 0,4 %.