Norský státní investiční fond vykázal loni opět rekordní zisk. Na čem vydělal nejvíc?

Norský státní investiční fond vykázal loni rekordní zisk 2,51 bilionu norských korun (5,4 bilionu Kč). Překonal tak rekord z roku 2023, který činil 2,2 bilionu NOK, zejména díky růstu cen akcií technologických společností. Oznámila to dnes státní firma Norges Bank Investment Management (NBIM), která je správcem fondu.



Norský státní investiční fond je největší na světě. Investuje norské státní příjmy z produkce ropy a plynu do akcií, dluhopisů, nemovitostí a dalších aktiv. Je jedním z největších světových investorů, vlastní zhruba 1,5 procenta akcií kótovaných na světových trzích.



"Velmi dobře si vedly zejména americké technologické akcie," uvedl generální ředitel NBIM Nicolai Tangen. Devět z deseti největších akciových podílů ve fondu na konci loňského roku tvořily technologické společnosti. Na prvních třech místech byly , a .



Návratnost investic fondu loni činila 13 procent. Z toho návratnost akciových investic byla 18 procent. Návratnost investic z nekótovaných realit a infrastruktury obnovitelných zdrojů ale byla záporná, uvedl NBIM



Příliv peněz od státu do fondu loni činil 402 miliard NOK. To je výrazně méně než rekord z roku 2022, který činil 1,1 bilionu NOK. Loni Norsko převedlo do fondu 711 miliard NOK. Norsko je významným vývozcem ropy a největším evropským dodavatelem plynu.



Na konci roku bylo 71,4 procent aktiv fondu umístěno v akciích, což je o něco více než v roce 2023. Dluhopisy měly na celkových aktivech podíl 26,6 procenta, nekótované nemovitosti 1,8 procenta a infrastruktura obnovitelných zdrojů 0,1 procenta.