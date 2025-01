Německá vláda výrazně zhoršila výhled ekonomiky, čeká růst jen o 0,3 procenta

Německá vláda výrazně zhoršila výhled letošního růstu německé ekonomiky. Hrubý domácí produkt (HDP) se zvýší jen o 0,3 procenta, oznámil dnes na tiskové konferenci ministr hospodářství Robert Habeck. V říjnu přitom vláda letošní růst ještě odhadovala na 1,1 procenta. Růst bude podle aktualizovaného odhadu nižší také v příštím roce.



Loni v říjnu, kdy vláda kancléře Olafa Scholze představila odhad růstu německé ekonomiky na letošní rok, počítala ještě s pozitivními dopady takzvané iniciativy k hospodářskému růstu - souboru opatření, kterými chtěla povzbudit německé hospodářství. Na začátku listopadu se ale vláda sociálních demokratů (SPD), zelených a svobodných demokratů (FDP) rozpadla, a vláda tak nemohla ústřední části balíčku realizovat.



"Diagnóza je vážná," uvedl na tiskové konferenci ke stavu německé ekonomiky Habeck. Podle něj právě předčasné parlamentní volby mohou za to, že se oživení hospodářství zpozdí. Jedním z důvodů snížené prognózy je podle ministra také slabá spotřeba domácností.



Vládní odhad růstu na letošní rok se tak přiblížil výhledu centrální banky, která předpokládá růst o 0,2 procenta, či výhledu hospodářského institutu Ifo, který letos počítá s růstem hospodářství o 0,4 procenta. V příštím roce lze podle ministra čekat růst HDP o 1,1 procenta. Loni na podzim ještě na příští rok odhadoval růst o 1,6 procenta.



Habeck na tiskové konferenci nicméně upozornil, že současná prognóza nepočítá s případným zavedením cel, kterými Evropské unii hrozí nový americký prezident Donald Trump.



V loňském roce německá ekonomika, která je největší v Evropě, podruhé v řadě klesla, a to o 0,2 procenta. Předsedkyně Spolkového statistického úřadu Ruth Brandová, která informace o vývoji německého hospodářství zveřejnila, uvedla, že na vině jsou konjunkturální i strukturální problémy. "Patří k nim rostoucí konkurence pro německé exportní hospodářství na významných trzích, vysoké náklady na energie, nadále vysoká hladina úrokových sazeb, ale i nejisté vyhlídky hospodářství," dodala šéfka statistiků.



Německá ekonomika se v posledních letech potýká s řadou problémů, mimo jiné kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovních sil či konkurenci z Číny. Problémy hlásí především automobilový, strojírenský a chemický průmysl. Německo je největší obchodní partner České republiky a je na něm závislá řada českých podniků.



Na konci února se v Německu konají předčasné parlamentní volby, neuspokojivý stav německého hospodářství je vedle migrace jedním z hlavních témat kampaně. Hospodářské svazy si od nové vlády, kterou by mohla vést konzervativní unie CDU/CSU, slibují nový impulz pro hospodářský růst.