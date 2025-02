Německá ekonomika klesla v posledním loňském čtvrtletí o 0,2 procenta, potvrdili statistici

Německá ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku klesla ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,2 procenta. Dnes to na základě cenově, sezonně a kalendářně očištěných dat oznámil Spolkový statistický úřad, který tak potvrdil předběžný údaj z konce ledna. Statistici potvrdili také pokles německého hrubého domácího produktu (HDP) za celý loňský rok o 0,2 procenta.



Německá ekonomika se v posledních letech potýká s řadou problémů, mimo jiné kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, vysokým cenám energií či konkurenci z Číny. Problémy hlásí především automobilový, strojírenský a chemický průmysl. Německo je největší obchodní partner České republiky a je na něm závislá řada českých podniků.



Agentura Reuters připomněla, že pokud zaznamená v prvním čtvrtletí letošního roku ekonomika pokles, spadne do recese. Ta se obvykle definuje jako dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou. Ve třetím čtvrtletí loňského roku se HDP nečekaně zvýšil o 0,1 procenta.



Výrazně ve čtvrtém čtvrtletí podle dnešní zprávy statistiků klesl vývoz zboží a služeb, ve srovnání s předchozím kvartálem o 2,2 procenta. Vyšší pokles byl zaznamenán naposledy v druhém čtvrtletí roku 2020.



Německá vláda na konci ledna výrazně zhoršila výhled letošního růstu ekonomiky. HDP se podle ní zvýší jen o 0,3 procenta. V říjnu přitom letošní růst ještě odhadovala na 1,1 procenta.



V neděli se v Německu konaly předčasné volby do Spolkového sněmu. Zvítězila konzervativní unie CDU/CSU vedená Friedrichem Merzem, který se pravděpodobně stane příštím německým kancléřem. Merz chce koalici uzavřít se sociálními demokraty současného kancléře Olafa Scholze. CDU/CSU v předvolební kampani slibovala, že přijme opatření k návratu německého hospodářství k růstu.