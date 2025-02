Provozní zisk Toyoty se ve čtvrtletí snížil o 28 procent, zaostal za odhady

Čtvrtletní provozní zisk automobilky Motor se podruhé po sobě snížil. Ve třetím finančním kvartálu meziročně klesl o téměř 28 procent na 1,22 bilionu jenů (158 miliard Kč). Japonská automobilka to uvedla ve svém dnešním sdělení. Zároveň oznámila, že založí novou firmu na výrobu elektromobilů v Číně. Akcie automobilky dnes vzrostly o 3 %.



V předchozím čtvrtletí se provozní zisk největšího výrobců vozů co do objemu snížil o 20 procent. Čistý zisk ale ve čtvrtletí do konce prosince stoupl na 2,19 bilionu jenů z 1,36 bilionu jenů před rokem. Konsolidovaný prodej vozů automobilky se ve třetím finančním čtvrtletí snížil na 2,44 milionu z 2,55 milionu kusů před rokem.



Toyota přesto počítá, že za celý rok vyplatí dividendu ve výši 90 jenů, o rok dříve akcionářům poslala 75 jenů. Společnost také zvýšila prognózu provozního zisku za finanční rok o 400 miliard jenů na 4,7 bilionu jenů.



Podnik v Šanghaji založí novou společnost, která bude vyvíjet a vyrábět elektrická vozidla a baterie pro její luxusní značku Lexus. Výroba by měla začít v roce 2027, zpočátku se počítá se 100.000 vozy ročně.



Toyota minulý týden oznámila, že v roce 2024 celosvětově prodala 10,8 milionu vozů. To z ní co do prodeje dělá celosvětově nejúspěšnějšího výrobce automobilů již pátý rok po sobě.



Japonská firma podniká i v České republice. Závod v Kolíně nyní vyrábí dva modely aut se spalovacími motory, a to Aygo X a Yaris, druhý z modelů rovněž v hybridní verzi.