Automobilce Toyota ve čtvrtletí poprvé za dva roky klesl provozní zisk

Provozní zisk japonské automobilky Motor ve druhém čtvrtletí jejího finančního roku klesl o 20 procent na 1,16 bilionu jenů (178 miliard Kč). Zaznamenal tak první čtvrtletní pokles za dva roky. Důvodem byly slabší prodej a problémy s výrobou na dvou důležitých trzích, a sice v Japonsku a ve Spojených státech. Firma o tom dnes informovala v tiskové zprávě.



Automobilka byla na začátku letošního roku na rekordní ziskové vlně. Zaměření na hybridní modely jí pomáhalo těžit z rostoucího zájmu spotřebitelů o cenově dostupnější vozidla než jsou elektromobily. Silná konkurence čínských značek, pozastavení výroby dvou modelů v USA a problémy s kvalitou v divizi Hino Motors vyrábějící nákladní auta a autobusy však v posledních měsících začaly růst zpomalovat.



Výsledky jsou zhruba v souladu s očekáváním analytiků v anketě společnosti LSEG, kteří čekali zisk 1,2 bilionu jenů. Tržby se za tři měsíce do konce září zvýšily o 9,7 procenta na 11,44 bilionu jenů (1,75 bilionu Kč).



Skupina za šest měsíců svého finančního roku prodala 5,37 milionu vozů, což je o čtyři procenta méně než ve stejném období loni. Prodej v Japonsku klesl o 12,4 procenta, zejména kvůli zastavení výroby několika modelů po skandálu s certifikací. Finanční rok 2025 začal v dubnu.



Vzhledem ke slabší výrobě v první polovině roku snížila cíl výroby aut na současný fiskální rok o jedno procento na 10,85 milionu kusů. To je o 240.000 méně než v předchozím roce. Společnost ale potvrdila výhled provozního zisku na celý finanční rok 2025, a to na 4,3 bilionu jenů. U tržeb čeká růst o dvě procenta na 46 bilionů jenů.