Probíhá velká rotace z populárních technologií do akcií bank? Bank of America to tak vidí

Podle vyměňují investoři technologické oblíbence za nepochybně nudnější či klidnější skupinu - banky. Již více než dva roky přitahují technologické a další růstové akcie zájem investorů vyhlídkami na rozvoj umělé inteligence. Podle ale nyní dochází k odklonu od této skupiny směrem k bankám, což je oblast trhu, která je často považována za stabilnější a méně vzrušující.



„Naše rozhovory s investory i výkonnost akcií naznačují, že probíhá rotace do bankovních akcií (z nebankovních finančních, růstových),“ napsal Ebrahim Poonawala, výzkumný analytik , v poznámce pro klienty s názvem „Pomsta nerdů“.



Poonawala řekl, že sazby, regulace a opětovná aktivita zákazníků poskytují důvod se domnívat, že tato skupina má více prostoru pro růst. Kromě toho řekl, že akcie mají „přiměřené“ ocenění, a to na absolutní i relativní bázi. Dále uvedl, že klíčovým důvodem pro konstruktivní výhled na americké banky je potenciální cyklus pozitivních revizí zisku na akcii.



Ale ne všechny akcie v tomto sektoru jsou si rovny a i investoři jsou ohledně prémiových ocenění a opatrní ve srovnání s dalšími finančníky. Na druhé straně spektra stojí podle analytika regionální banky, které pravděpodobně budou muset dohnat zbytek. Jako na „nejzajímavější“ jméno v tomto prostoru poukázal analytik na U.S. Bancorp.





Obecně řečeno byly banky v posledních týdnech ostře sledovaným sektorem, jak se do Washingtonu vrátil prezident Donald Trump, který je zčásti známý tím, že preferuje deregulaci. Za zmínku stojí, že členové jeho administrativy o víkendu zastavili řadu projektů Úřadu pro finanční ochranu spotřebitelů, což pravděpodobně povede k posílení bankovních akcií vzhledem k slabšímu dohledu.



V důsledku toho se burzovně obchodované fondy SPDR S&P Bank ETF (ticker KBE) a SPDR S&P Regional Banking ETF (ticker KRE) letos vyšplhaly přibližně o 6,3 %, respektive o 6,7 %. Pro srovnání, S&P 500 přidal lehce nad 3 %.









Zdroj: CNBC