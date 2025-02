Pozitivní nálada ve výsledkové sezoně

Zpět ke 140 USD se k radosti AI nadšenců mezi investory vrací , jejíž akcie byly podpořeny první dodávkou systémů Blackwell. To se stalo v součinnosti s technologickou společností s tím, že dnes posílila o 3,2 % a o 0,8 %. Investoři se ale potýkají i s horšími zprávami, například přetrvávajícími inflačními tlaky. Ceny výrobců (PPI) rostly rychlejším tempem, než se očekávalo, a meziměsíčně se jednalo o nárůst 0,4 % (oproti očekávání 0,3 %). Meziročně zůstala hladina stabilní (3,5 %), očekával se ale její pokles na 3,2 %. Spolu se včerejší spotřebitelskou inflací se jedná o data, která naznačují, že by FED mohl pokračovat ve snižování sazeb přeci jenom rychleji. Kromě FEDu se na snižování inflace dle svých slov zaměří i prezident Donald Trump, který svaluje vinu za vysokou inflaci na Bidenovu administrativu. Analytici ale upozorňují, že Trumpova politika celních válek inflaci spíše dále prohloubí.



Vesele pokračuje výsledková sezona. Z indexu S&P 500 již reportovalo více než dvě třetiny firem a téměř 77 % překonalo očekávání analytiků. Společnost Systems zvýšila svůj celoroční výhled tržeb díky poptávce po svých cloudových službách tažené umělou inteligencí. Na to konto narostla o 2,1 %. Akcie Robinhood Markets posílily o 14,1 % poté, co platforma pro obchodování s kryptoměnami vykázala rekordní tržby a zisk za čtvrté čtvrtletí díky oživení maloobchodního obchodování. Společnost Dutch Bros, která se specializuje na obsluhu řidičů, kterým podává nápoje, narostla dnes o 29,1 %. Pomohly jí k tomu silnější zisk a také sledovaný ukazatel prodejů v již existujících pobočkách (same-store sales). Obuvnická společnost Crocks, která vyrábí dnes již ikonické pantofle vykázala taktéž překvapivě vysoký zisk, podpořený silnou poptávkou v Severní Americe a Číně a narostla o 23,9 %. Naopak po výsledcích se příliš nedařilo sociální síti Reddit, která investory negativně překvapila vývojem počtu měsíčních uživatelů. Ředitel společnosti Steve Huffman toto dával za vinu změnám ve vyhledávacím algoritmu na Googlu. Naznačil ale, že v prvním kvartále letošního roku již zaznamenává zlepšení tohoto ukazatele. Reddit se přesto neubránil poklesu o 5,2 %. Akcie společnosti Deere & Company klesly o 2,2 % poté, co tento výrobce zemědělské techniky oznámil 50% pokles čistého zisku ve svém fiskálním prvním čtvrtletí, protože se potýká s problémy se zásobami a širší nejistotou trhu.