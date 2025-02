Hypomonitor: Objem hypoték v lednu klesl meziměsíčně o pět pct na 22,6 mld. Kč

Banky a stavební spořitelny poskytly v lednu hypotéky za 22,6 miliardy korun, což je proti prosinci pokles o pět procent. Nové úvěry bez refinancování klesly podobným tempem na 18,7 miliardy korun. Úrokové sazby v lednu pokračovaly v nepatrném poklesu a snížily se v průměru ze 4,80 procenta na 4,78 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.



"I když leden tradičně přináší větší sezonní pokles objemu nových hypoték, letos tomu však rozhodně není a vidíme slibný start nového hypotečního roku. Průměrná úroková sazba nepatrně klesla, zatímco průměrná výše nově poskytnuté hypotéky dále roste. Na základě aktuálních čísel by první čtvrtletí mohlo přinést výrazné oživení trhu," uvedla manažerka hypotečních úvěrů a spotřebitelského financování UniCredit Bank Zdeňka Kovářová.



Snížení průměrné sazby podle asociace potvrzuje klesající trend pod pět procent naposledy zaznamenaných v červenci 2024. Její lednová úroveň je tak o 0,74 bodu níže než sazba před rokem, což snižuje měsíční splátky hypotéky přibližně o dvě procenta čistého příjmu žadatele. Průměrná hodnota hypoteční sazby v roce 2024 dosáhla 5,07 procenta v porovnání s 5,81 procenta v roce 2023.



Ačkoliv Česká národní banka v únoru obnovila pokles úrokových sazeb jejím snížením na 3,75 procenta, tržní sazby s delší splatností jsou v průměru ve stejném rozmezí od podzimu minulého roku. Promítá se do nich řada faktorů, nejen vývoj úrokové sazby ČNB, ale i kombinace výhledu na inflaci, ekonomiku a dynamiku měnového kurzu.



Průměrná skutečně nově poskytnutá hypotéka v lednu mírně stoupla na 3,92 milionu Kč, tedy o téměř dvě procenta meziměsíčně. Její velikost je tak o 15 procent vyšší než 3,41 milionu Kč před rokem. Lednový růst táhly nové hypotéky na výstavbu, zatímco průměrná hypotéka na koupi nemovitosti spíše stagnovala. To odráží kombinaci vyšších cen nemovitostí, růstu mezd a nižších úrokových sazeb.



Lednový pokles hypotečních sazeb o téměř 0,3 bodu vůči jejich průměrné výši 5,07 procenta v roce 2024 přinesl pro průměrnou hypotéku při jejím obvyklém 27letém splácení snížení měsíční splátky o necelých 700 Kč na přibližně 21.700 Kč. Splátka hypotéky jeden milion korun s 30letou splatností se pohybuje se současnými úrokovými sazbami okolo 5200 Kč.



Za celý rok 2024 poskytly banky a stavební spořitelny nové hypoteční úvěry za 228 miliard Kč. Je to více než 83procentní růst vůči objemu z roku 2023. K tomu se navíc refinancovaly hypotéky za 47 miliard Kč, celý hypoteční trh tak v roce 2024 narostl na 275 miliard Kč ze 150 miliard v roce 2023.