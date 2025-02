Rozbřesk: Český pracovní trh pozvolna ochlazuje, koruna se slabým dolarem na pozitivní vlně

Český pracovní trh pozvolna ochlazuje, jak ostatně ukázaly i poslední statistiky registrované nezaměstnanosti. Ta v lednu vzrostla na 4,3 % (zejména kvůli sezónnosti typické pro přelom roku) a za poslední rok se zvýšila o 0,3procentního bodu. V tuto chvíli se podle nás nadále neděje nic mimořádného. Ochlazení se pohybuje v mantinelech, které jsme předpokládali – počet registrovaných nezaměstnaných meziročně vzrostl zhruba jen o 21 tisíc. Navíc konkurenční míra nezaměstnanosti podle výběrových šetření mezi domácnostmi na konci roku 2024 po sezónním očištění lehce poklesla na 2,6 % (a je meziročně o 0,2procentního bodu nižší).



Nárůst registrovaného počtu nezaměstnaných však bezesporu vypovídá o měnící se náladě na českém pracovním trhu. Když ho dáme dohromady se statistikami o zaměstnanosti za jednotlivá odvětví, dostaneme tento obrázek. Již dva roky pomalu redukuje pracovní místa český zpracovatelský průmysl (meziročně zhruba o 1,5-2 %), a to zejména kvůli slabé zahraniční poptávce nebo v důsledku relativně vysokých cen energií (chemický průmysl, zpracovatelé kovů). Na druhé straně to však do této chvíle v zásadě zvládaly vykompenzovat ostatní významní zaměstnavatelé – zejména pak stát (veřejný sektor včetně zdravotnictví a školství zaměstnává o 10 % pracovníků více než v roce 2019) a pak vybrané služby v čele s obchodem a dopravou. Díky tomu celková zaměstnanost i v uplynulém roce nadále lehce rostla (za první tři kvartály o cca 0,4 %). Toto perpetuum mobile, kdy průmysl propouští a veřejný sektor a služby nabírají, však nemůže fungovat do nekonečna.



Řada služeb (například v dopravě) je méně či více propojena s výkonem průmyslu a stejně tak stát je ve finále závislý na výběru daní od průmyslových podniků a zaměstnanců v soukromém sektoru. Velkým rizikem pro náš scénář “zesilujícího” hospodářského oživení je proto právě delší stagnace českého průmyslu, která by se mohla promítnout do viditelnějšího ochlazení celého pracovního trhu a nižšího spotřebitelského sentimentu.



Zesilující geopolitická rizika a regulatorní nejistota v klíčovém odvětví automatice naše obavy ještě trochu přiživují stejně tak jako poslední průzkumy mezi průmyslníky – podíl firem plánujících nabírat nové zaměstnance dál pozvolna klesá. Na druhé straně z historického pohledu je ochota “nabírat” ve zpracovatelském průmyslu stále na relativně slušných úrovních. Navíc dosavadní kosmetické ochlazení na trhu práce nijak nevykolejilo české domácnosti. I když lehce narůstá podíl strachujících se o práci, spotřebitelský apetit zejména po větších útratách dále narůstá…





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží v blízkosti 25,00 EUR/CZK. Nižší americké výnosy a slabý dolar ve světle slabších amerických čísel se jí relativně líbily. Prostor pro další zisky z relativně silných úrovní je však už podle nás v tomto týdnu omezený. Dnešní sváteční americké obchodování a nízká likvidita vybízejí spíše ke klidnějšímu obchodování v lehké defenzivě.



Eurodolar

Slabé lednové maloobchodní tržby v USA vyvolaly v pátek rally na amerických státních dluhopisech. Celkové tržby poklesly o 0,9 % m/m (oproti konsenzu -0,2 %), přičemž tržby v kontrolní skupině maloobchodu, která se při výpočtu HDP používá jako ukazatel spotřeby (výdajů za zboží), poklesly o 0,8 % m/m (oproti konsenzu +0,3 %). Lesní požáry v Los Angeles a nepříznivé zimní počasí v jiných částech země mohly snížit nákupní aktivitu v kamenných obchodech. Devět ze 13 kategorií vykázalo pokles, například prodejny motorových vozidel a nábytku. Výdaje v kategorii sektoru služeb (restaurace a bary) meziměsíčně vzrostly o 1 %. Revize prosincových údajů směrem nahoru, resp. z 0,4 % m/m na 0,7 % a z 0,7 % na 0,8 %, nemohly vykompenzovat lednový výpadek.