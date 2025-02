Rozbřesk: Cena plynu v zajetí vysoké volatility. V centru pozornosti trhů summit v Paříži

Počasí, evropská regulatorika a geopolitika. To jsou tři hlavních faktory, které aktuálně ovlivňují vývoj na trhu s plynem. Z dvouletých maxim, kam se cena evropského plynu TTF vyšplhala v reakci na studenou zimu a zastavení dodávek plynu do Evropy skrze Ukrajinu, se nyní plyn obchoduje pod úrovní 50 EUR/MWh, zhruba o 15 % levněji.



Oproti stejnému období minulého roku jde však stále o dvojnásobnou cenu, které odpovídá i prudký pokles naplněnosti zásobníků. Ty jsou jak v Evropské unii jako celku, tak i v Česku naplněny zhruba ze 44 %. Jen pro porovnání – oproti polovině února minulého roku je rozdíl na úrovni EU přibližně 20procentních bodů, v případě Česka dokonce celých 30 p.b.



Nedostatek plynu ale tentokrát nehrozí. Doplňování zásobníků během jara a léta nicméně bude dražší než v minulém roce, jak signalizuje forwardová křivka. To je z části dané distorzními efekty evropské regulace – Evropská komise požaduje, aby státy EU měly k prvnímu listopadu naplněné zásobníky na úrovni 90 %. V posledních dvou letech to nebyl velký problém díky relativně teplým zimám a rozumné potřebě doplnit zásobníky. Aktuální situace je jiná, a navíc láká na evropský trh s plynem i spekulativní hedgeové fondy, které cítí příležitost – díky evropské regulaci – vydělat, což může ceny dále významně rozkolísat.



Právě na úvahy o rozvolnění regulace reagovala cena plynu poklesem, stejně jako posun v jednání o mírovém řešení války na Ukrajině. To je sice z našeho pohledu stále poměrně daleko (jak daleko naznačí setkání Donalda Trumpa a Vladimíra Putina v Saúdské Arábii), nicméně část trhu již může začít sázet na alespoň částečné obnovení plynových dodávek z Ruska. Ostatně, na evropské úrovni již tuto otázku začal diskutovat německo-maďarský tandem…





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se i na počátku týdne obchoduje na dohled úrovně 25,00 EUR/CZK. K pokoření této hladiny ji však zatím chybí výraznější impuls. Tuzemský makro kalendář je dnes prázdný, proto se bude koruna dívat především do zahraničí. Zvláště citlivá zůstává česká koruna – podobně jako ostatní středoevropské měny – na vývoj jednání o mírovém řešení na Ukrajině.



Eurodolar

Americké finanční trhy byly včera z důvodu prezidentského dne zavřené, a tak stál v centru pozornosti narychlo uspořádaný summit francouzského prezidenta Macrona v Paříži. Hlavním tématem byly evropské masivní investice do vlastních obranných kapacit. Hrozí totiž, že pokud se Evropa nezvedne, bude ekonomicky, vojensky i politicky marginalizována ostatními velmocemi. Tato hrozba by měla vést k výraznému zvýšení výdajů na obranu, a to nejprve na národní úrovni, než se přesunou na úroveň evropskou. Spekulace o zvýšení výdajů se rozhořívají zejména u zemí, které k tomu mají největší prostor, tedy u Německa.