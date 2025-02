Ze sedmičky výjimečných technologických akcií k zaostávající šestce?

Na CNBC hovořili o „zaostávající šestce“, tedy o populárních technologických akciích, které ale letos s výjimkou Mety zaostávají za zbytkem trhu. Gene Munster ze společnosti Deepwater k tomu připomněl, že skupinu táhne výrazně dolů . Celkově pak podle investora trhy „hledí na vysokou kapitalizaci těchto firem a snaží se odhadnout, jakou návratnost mohou dál generovat.“ I s ohledem na to, jakou nabízely v minulých letech a jaký je nyní potenciál některých menších technologických firem.



Následující graf ukazuje letošní výkony akcií společnosti Meta a srovnává je s celou skupinou sedmi velkých technologických akcií. Munster přitom míní, že na trhu vzniká konsenzus, podle kterého tato sedmička bude za trhem zaostávat a uvedený konsenzus se stává sebenaplňujícím se proroctvím.





Zdroj: CNBC



Munster řekl, že velké technologické společnosti budou nadále „páteří technologií“. Umělá inteligence by u nich podle experta měla mít pozitivní dopad na tržby i ziskovost. Jejich poslední výsledky také dopadly vcelku dobře, ale společnosti zároveň „couvají z extrémního optimismu“. Munster sám vidí tuto skupinu akcií a její výhled dobře, ale jeho společnost vnímá i to, že akcie některých menších technologických firem mají větší potenciál.



„Zaměřujeme se na stále stejná témata, v jejich rámci ale na společnosti, které mají kapitalizaci menší než 500 miliard dolarů a nachází se v popředí technologického rozvoje,“ uvedl investor.

Jak by další vývoj mohla ovlivnit čínská společnost DeepSeek s jejím modelem umělé inteligence či jiné modely, které by byly výrazně efektivnější než ty z USA? Jak by takový vývoj mohl ovlivnit investiční výdaje některých velkých technologických společností?



Munster na tyto otázky odpověděl, že podle něj se základní příběh točící se kolem umělé inteligence u velkých technologických společností nemění. Včetně toho, že investor stále čeká asi dvouletý býčí cyklus na akciích, který ale skončí velkým splasknutím vzniklé bubliny. Za atraktivní považuje například Reddit, který je sice hodně známý, ale podle experta stále není doceněno to, „co dělají se svými daty na trénování umělé inteligence.“



Tim Seymour ze Seymour Asset Management k akciím společnosti Meta na CNBC řekl, že nyní již nejde o „levný titul ze skupiny sedmi velkých technologií“. Spekuluje se o potenciálu humanoidních robotů využívajících umělou inteligenci, ale podle investora není u Mety jasné, jak by je monetizovala. Akcie také mohla doposud těžit z celkového nadšení nad jejími plánovanými investicemi a projekty, ale jak bylo uvedeno, podle experta se nyní již nedá hovořit o tom, že by byla levná.



Zdroj: CNBC