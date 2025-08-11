Akciové trhy čekají na dohodu mezi Čínou a USA, situaci v následujících dnech ovlivní i makrodata

Americké akciové indexy jsou nerozhodné, futures na S&P 500 a Nasdaq mírně oslabují, naopak Dow Jones a Russell 2000 vykazují mírné zisky. Futures evropských indexů převážně klesají, s výjimkou britského FTSE 100, které posiluje o 0,2 %. Na komoditním trhu dochází k výraznému poklesu cen zlata v reakci na nejistotu ohledně celních opatření. Dnes neočekáváme žádná důležitá makroekonomická data, avšak zítřejší rozhodnutí o obchodní dohodě mezi Čínou a USA a zveřejnění dat z hlavních ekonomik v následujících dnech mohou výrazně ovlivnit vývoj na finančních trzích.
Akciové trhy dnes nemají jasný směr. Futures na S&P 500 (-0,01 %) a Nasdaq (-0,11 %) mírně oslabují, což naznačuje nejistotu investorů před blížícími se rozhodnutí o dohodě mezi Čínou a USA. Naproti tomu však futures na indexy Dow Jones (+0,19 %) a Russell 2000 (+0,35 %) mírně posilují. V Evropě sledujeme mírné oslabení futures hlavních indexů: německý DAX klesá o 0,23 %, francouzský CAC 40 o 0,27 % a Euronext o 0,06 %. Výjimku tvoří britský FTSE 100, který zatím posiluje o 0,14 %.
Na komoditních trzích dochází k výraznému poklesu cen zlata, jehož futures oslabují o více než 2 %. Tento vývoj je způsoben nejistotou ohledně možného zavedení celních opatření na dovoz zlata. V pátek se objevila zpráva o možných clech na dovoz zlatých cihel, avšak Trumpova administrativa označila tyto zprávy za falešné a řekla, že celou situaci osvětlí v následujících dnech. Ostatní vzácné kovy rovněž oslabují, s výjimkou lithia, které výrazně posiluje v reakci na zprávu o uzavření jednoho z nejvýznamnějších světových dolů.
Na měnovém trhu dnes sledujeme posilování EUR, JPY a GBP a mírný růst i USD. Naopak CHF značně oslabuje a česká koruna dnes také zaznamenává mírný pokles. Dluhopisový trh zatím zůstává stabilní a nejsou na něm vidět žádné větší změny.
Na dnešní den nejsou plánována žádná zveřejnění zásadních ekonomických dat ani výsledky významných firem. Zítřek však přinese zmíněné rozhodnutí o dohodě mezi Čínou a Spojenými státy. V dalších dnech pak očekáváme zveřejnění klíčových makroekonomických ukazatelů z USA, Velké Británie, eurozóny a Japonska. Mezi zveřejněná data budou míra inflace, hrubý domácí produkt nebo například údaje o průmyslové produkci a míra nezaměstnanosti.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:06 SEČ:
|CZK/EUR
|24.4900
|0.2318
|24.4938
|24.4132
|CZK/USD
|21.0320
|0.2436
|21.0395
|20.9155
|HUF/EUR
|395.5054
|0.0207
|395.9015
|394.6884
|PLN/EUR
|4.2540
|0.1981
|4.2557
|4.2439
|CNY/EUR
|8.3645
|0.0371
|8.3847
|8.3601
|JPY/EUR
|171.9880
|0.0081
|172.2230
|171.5950
|JPY/USD
|147.7120
|-0.0146
|147.7915
|147.3530
|GBP/EUR
|0.8655
|-0.1943
|0.8674
|0.8650
|CHF/EUR
|0.9428
|0.2057
|0.9428
|0.9403
|NOK/EUR
|11.9376
|-0.2661
|11.9878
|11.9222
|SEK/EUR
|11.1660
|0.1377
|11.1744
|11.1391
| USD/EUR
|1.1643
|-0.0258
|1.1676
|1.1639
|AUD/USD
|1.5337
|0.0098
|1.5354
|1.5316
|CAD/USD
|1.3771
|0.0949
|1.3776
|1.3745