Akciové trhy čekají na dohodu mezi Čínou a USA, situaci v následujících dnech ovlivní i makrodata

Akciové trhy čekají na dohodu mezi Čínou a USA, situaci v následujících dnech ovlivní i makrodata

11.08.2025 12:06
Autor: David Dvořák, Patria Finance

Americké akciové indexy jsou nerozhodné, futures na S&P 500 a Nasdaq mírně oslabují, naopak Dow Jones a Russell 2000 vykazují mírné zisky. Futures evropských indexů převážně klesají, s výjimkou britského FTSE 100, které posiluje o 0,2 %. Na komoditním trhu dochází k výraznému poklesu cen zlata v reakci na nejistotu ohledně celních opatření. Dnes neočekáváme žádná důležitá makroekonomická data, avšak zítřejší rozhodnutí o obchodní dohodě mezi Čínou a USA a zveřejnění dat z hlavních ekonomik v následujících dnech mohou výrazně ovlivnit vývoj na finančních trzích.

Akciové trhy dnes nemají jasný směr. Futures na S&P 500 (-0,01 %) a Nasdaq (-0,11 %) mírně oslabují, což naznačuje nejistotu investorů před blížícími se rozhodnutí o dohodě mezi Čínou a USA. Naproti tomu však futures na indexy Dow Jones (+0,19 %) a Russell 2000 (+0,35 %) mírně posilují. V Evropě sledujeme mírné oslabení futures hlavních indexů: německý DAX klesá o 0,23 %, francouzský CAC 40 o 0,27 % a Euronext o 0,06 %. Výjimku tvoří britský FTSE 100, který zatím posiluje o 0,14 %.

Na komoditních trzích dochází k výraznému poklesu cen zlata, jehož futures oslabují o více než 2 %. Tento vývoj je způsoben nejistotou ohledně možného zavedení celních opatření na dovoz zlata. V pátek se objevila zpráva o možných clech na dovoz zlatých cihel, avšak Trumpova administrativa označila tyto zprávy za falešné a řekla, že celou situaci osvětlí v následujících dnech. Ostatní vzácné kovy rovněž oslabují, s výjimkou lithia, které výrazně posiluje v reakci na zprávu o uzavření jednoho z nejvýznamnějších světových dolů.

Na měnovém trhu dnes sledujeme posilování EUR, JPY a GBP a mírný růst i USD. Naopak CHF značně oslabuje a česká koruna dnes také zaznamenává mírný pokles. Dluhopisový trh zatím zůstává stabilní a nejsou na něm vidět žádné větší změny.

Na dnešní den nejsou plánována žádná zveřejnění zásadních ekonomických dat ani výsledky významných firem. Zítřek však přinese zmíněné rozhodnutí o dohodě mezi Čínou a Spojenými státy. V dalších dnech pak očekáváme zveřejnění klíčových makroekonomických ukazatelů z USA, Velké Británie, eurozóny a Japonska. Mezi zveřejněná data budou míra inflace, hrubý domácí produkt nebo například údaje o průmyslové produkci a míra nezaměstnanosti.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:06 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.4900 0.2318 24.4938 24.4132
CZK/USD 21.0320 0.2436 21.0395 20.9155
HUF/EUR 395.5054 0.0207 395.9015 394.6884
PLN/EUR 4.2540 0.1981 4.2557 4.2439
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.3645 0.0371 8.3847 8.3601
JPY/EUR 171.9880 0.0081 172.2230 171.5950
JPY/USD 147.7120 -0.0146 147.7915 147.3530
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8655 -0.1943 0.8674 0.8650
CHF/EUR 0.9428 0.2057 0.9428 0.9403
NOK/EUR 11.9376 -0.2661 11.9878 11.9222
SEK/EUR 11.1660 0.1377 11.1744 11.1391
USD/EUR 1.1643 -0.0258 1.1676 1.1639
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5337 0.0098 1.5354 1.5316
CAD/USD 1.3771 0.0949 1.3776 1.3745
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

