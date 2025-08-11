Hledat v komentářích

Detail - články
Rozbřesk: Trh nemovitostí znervózňuje ČNB. Jaké má centrální banka možnosti?

Rozbřesk: Trh nemovitostí znervózňuje ČNB. Jaké má centrální banka možnosti?

11.08.2025 8:46
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Boom na tuzemském nemovitostním trhu je nepříjemný nejen pro kupující, kteří jsou kvůli dvoucifernému zdražování v hluboké defenzívě, ale také pro centrální banku. Přestože jsou hlavní příčiny cenového růstu mimo její dosah – jde primárně o strukturální problém nepružné nabídky – zesilující dopady do spotřebitelských cen nemůže z titulu svého mandátu ignorovat. Z pohledu ČNB jde dokonce o jedno z hlavních proinflačních rizik, kvůli kterým v minulém týdnu podržela sazby stabilní a signalizovala i do budoucna potřebu přísné měnové politiky.

Svižný růst cen nových nemovitostí prosakuje do inflace skrze několik kanálů. K samotným novým nemovitostem, jež mají ve spotřebním koši váhu jen 1,6 %, je potřeba přidat další složky imputovaného nájemného (renovace a opravy) a také kategorie jako jsou tržní nájemné, bytové vybavení apod. Právě ty mají největší korelaci s meziročním růstem širokého indexu nových bytových nemovitostí. Dle propočtů může ČNB hypotetickým 10% růstem cen nemovitostí přispět ke zrychlení inflace v následujících dvou letech v každém roce zhruba 0,3 p. b.

Dle nového šéfa sekce měnové Petra Sklenáře je v současnosti inflační impuls z titulu imputovaného nájemného poblíž vrcholu. To je sice možné, zároveň ale existuje nezanedbatelné riziko dalšího zrychlení cenového růstu nemovitostí (za první kvartál +13 % meziročně), což naznačují dostupné nabídkové ceny za druhý kvartál. Jinými slovy, silné inflační tlaky z nemovitostního trhu mohou celkovou inflaci – i kvůli zpožděnému průsaku jednoho až dvou čtvrtletí – udržet vyšší po delší dobu.

Je pravdou, že ČNB disponuje nástroji, jak usměrnit vývoj na nemovitostním trhu. Makroobezřetnostní politika, například limity na poskytování hypoték, nicméně neslouží na potlačení vysokého růstu cen nebo zvýšení dostupnosti bydlení, ale pro zajištění finanční stability. A ta dle poslední zprávy o finanční stabilitě od ČNB není aktuální situací ohrožená.

Jinak řečeno, nově poskytované hypotéky zatím nevytváří systémové riziko, ať již z důvodu předluženosti domácností nebo toho, že by banky poskytovaly příliš rizikové úvěry. To ostatně na pátečním setkání s analytiky potvrdil člen bankovní rady Jakub Seidler. Znovuzavedení přísnějších makroobezřetnostních limitů proto aktuálně není na stole.

TRHY

Koruna
Česká koruna má za sebou podařený týden, kdy se díky jestřábímu vyznění měnově-politického zasedání ČNB posunula pod hranici 24,50 EUR/CZK. V tomto týdnu je tuzemský makro kalendář prázdný, s výjimkou pátečního zveřejnění zápisu ze zasedání bankovní rady. Z pohledu koruny tak bude hrát opět prim vývoj na globálních trzích, zejména vývoj na eurodolaru.

Eurodolar
Eurodolar stále těží z připravované schůzky Trump-Putin, která by mohla pohnout situací na Ukrajině (směrem k příměří). Trh zároveň vyčkává na důležitý inflační report v USA (údaje za červenec), který bude zveřejněn zítra odpoledne.


 

Index ČSOB: Ceny nemovitostí v prvním čtvrtletí dále rostly, nejrychleji bytů
09.06.2025 9:52
Index ČSOB: Ceny nemovitostí v prvním čtvrtletí dále rostly, nejrychleji bytů
Ceny všech typů nemovitostí v prvním čtvrtletí rostly, tempo zdražován...
Ceny nemovitostí v EU svižně zdražují, Česko zůstává výrazně nad průměrem
04.07.2025 14:12
Ceny nemovitostí v EU svižně zdražují, Česko zůstává výrazně nad průměrem
Ceny bytových nemovitostí pokračují ve svižném zdražování napříč Evrop...


    11.08.2025 9:03

    Hlavně, že nás Míra Singru zachránil tenkrát před deflací. Peněz všude jako hnoje.....tak kam se mají peníze cpát, když máme pouze jeden žaludek......
    abc1
