Detail - články
Americké akcie opět lámou rekordy. Dominance technologií nemá obdoby

Americké akcie opět lámou rekordy. Dominance technologií nemá obdoby

11.08.2025 15:30
Autor: Redakce, Patria.cz

Horší makroekonomická data z minulého týdne nechal trh daleko za sebou a znovu míří k historickým maximům. Volatilita se vrátila na nejnižší úrovně od počátku roku, na trzích vítězí každý a technologie zastoupené v S&P 500 lámou rekordy.

Investoři schovávající prostředky za hradbami technologických gigantů, poslali minulý týden benchmark Nasdaq na nová historická maxima. Index S&P 500 mezitím rostl o 2,4 procenta a celková tržní kapitalizace zastoupených firem stoupla o více než bilion dolarů.

Za významnou část růstu hodnoty byl zodpovědný Apple, jehož hodnota po mírovém jednání Tima Cooka a Donalda Trumpa v bílem domě stoupla o 400 miliard dolarů. Růst spustil slib Applu investovat v USA sto miliard dolarů, což firmě pomůže vyhnout se clům na produkty vyrobené v Indii.

aapl

Pozitivní zprávy z minulého týdne tak zcela zastínily horší makroekonomická data za trhu práce. Americká ekonomika v červenci vygenerovala pouze 73 tisíc pracovních míst, zatímco trh očekával přes sto tisíc nových pozic. O deset bazických bodů také vzrostla míra nezaměstnanosti, a to na 4,2 procenta.

Spojené státy zároveň nadále trápí vyšší inflace a Fed tak tento měsíc ponechal úrokové sazby beze změny. Aktuálně ale není jasné, jak se centrální banka rozhodne příští měsíc. Fed balancuje mezi vyšší inflací, slábnoucím trhem práce a cly, která se začínají promítat do spotřebitelských cen.

Podle Venua Krishny, analytika amerických akcií v Barclays, trh nevěnoval makroekonomickým datům příliš pozornosti. „K udržení současného růstu nejsou potřeba pouze silné firemní výsledky, ale také dobrá makroekonomická data,“ upozorňuje analytik.

Trh má aktuálně velmi vysoká očekávání a špatné výsledky tvrdě trestá. Přestože byl minulý týden převážně pozitivní, firmy jako Eli Lilly, ON Semiconductor a Trade Desk po slabých výsledcích výrazně oslabovaly.

Z analýzy Bank of America vyplývá, že akcie firem, jež nedoručí očekávané výsledky v oblasti tržeb a zisků, ztrácí hodnotu třikrát rychleji, než je průměr za posledních 25 let. To podle některých analytiků naznačuje, že trh rostl příliš dlouho příliš rychle.

Riziko koncentrace

Akcie Nvidie mají s 8,2 procenta největší zastoupení v indexu S&P 500, je to zároveň nejvyšší koncentrace jediné akcie zaznamenané od počátku měření v roce 1981. Jedná se také o nejdražší jedničku z pohledu poměru trailing P/E od roku 1999. Společně s ostatními giganty jako je Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon a Meta pak tvoří třetinu celého indexu.

Aktuální dominance technologického sektoru tak dává vzniknout zajímavým srovnáním. Například tradiční farmaceutická společnost Johnson & Johnson s tržbami 93 miliard dolarů a jednou z celkem dvou rozvah na americkém trhu hodnocených nejvyšším ratingem AAA, má stejnou tržní kapitalizaci jako Palantir. Nutno dodat, že Palantir je firma s obrovským potenciálem a naprosto unikátním byznys modelem.

Podobnou dominanci zažily v 19. století cenné papíry železničních společností, které představovaly Palantiry a Mety dané doby.

Zdroj: CNBC, Sherwood, Patria


Čtěte více:

