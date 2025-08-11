Americké akcie opět lámou rekordy. Dominance technologií nemá obdoby

Horší makroekonomická data z minulého týdne nechal trh daleko za sebou a znovu míří k historickým maximům. Volatilita se vrátila na nejnižší úrovně od počátku roku, na trzích vítězí každý a technologie zastoupené v S&P 500 lámou rekordy.
Investoři schovávající prostředky za hradbami technologických gigantů, poslali minulý týden benchmark Nasdaq na nová historická maxima. Index S&P 500 mezitím rostl o 2,4 procenta a celková tržní kapitalizace zastoupených firem stoupla o více než bilion dolarů.
Za významnou část růstu hodnoty byl zodpovědný , jehož hodnota po mírovém jednání Tima Cooka a Donalda Trumpa v bílem domě stoupla o 400 miliard dolarů. Růst spustil slib Applu investovat v USA sto miliard dolarů, což firmě pomůže vyhnout se clům na produkty vyrobené v Indii.
Pozitivní zprávy z minulého týdne tak zcela zastínily horší makroekonomická data za trhu práce. Americká ekonomika v červenci vygenerovala pouze 73 tisíc pracovních míst, zatímco trh očekával přes sto tisíc nových pozic. O deset bazických bodů také vzrostla míra nezaměstnanosti, a to na 4,2 procenta.
Spojené státy zároveň nadále trápí vyšší inflace a Fed tak tento měsíc ponechal úrokové sazby beze změny. Aktuálně ale není jasné, jak se centrální banka rozhodne příští měsíc. Fed balancuje mezi vyšší inflací, slábnoucím trhem práce a cly, která se začínají promítat do spotřebitelských cen.
Podle Venua Krishny, analytika amerických akcií v Barclays, trh nevěnoval makroekonomickým datům příliš pozornosti. „K udržení současného růstu nejsou potřeba pouze silné firemní výsledky, ale také dobrá makroekonomická data,“ upozorňuje analytik.
Trh má aktuálně velmi vysoká očekávání a špatné výsledky tvrdě trestá. Přestože byl minulý týden převážně pozitivní, firmy jako , ON Semiconductor a Trade Desk po slabých výsledcích výrazně oslabovaly.
Z analýzy vyplývá, že akcie firem, jež nedoručí očekávané výsledky v oblasti tržeb a zisků, ztrácí hodnotu třikrát rychleji, než je průměr za posledních 25 let. To podle některých analytiků naznačuje, že trh rostl příliš dlouho příliš rychle.
Riziko koncentrace
Akcie Nvidie mají s 8,2 procenta největší zastoupení v indexu S&P 500, je to zároveň nejvyšší koncentrace jediné akcie zaznamenané od počátku měření v roce 1981. Jedná se také o nejdražší jedničku z pohledu poměru trailing P/E od roku 1999. Společně s ostatními giganty jako je , , Alphabet, a Meta pak tvoří třetinu celého indexu.
Aktuální dominance technologického sektoru tak dává vzniknout zajímavým srovnáním. Například tradiční farmaceutická společnost s tržbami 93 miliard dolarů a jednou z celkem dvou rozvah na americkém trhu hodnocených nejvyšším ratingem AAA, má stejnou tržní kapitalizaci jako Palantir. Nutno dodat, že Palantir je firma s obrovským potenciálem a naprosto unikátním byznys modelem.
Podobnou dominanci zažily v 19. století cenné papíry železničních společností, které představovaly Palantiry a Mety dané doby.
Zdroj: CNBC, Sherwood, Patria