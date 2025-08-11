Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Není to jen o prodeji čipů. Nvidii roste také segment síťových technologií

Není to jen o prodeji čipů. Nvidii roste také segment síťových technologií

11.08.2025 14:45
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Když bude nejhodnotnější společnost na světě Nvidia za dva týdny odhalovat své hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí, tak investoři se budou pochopitelně primárně zaměřovat na růst datacenter. Pozornosti by ale neměly uniknout také síťové technologie (networking), které jsou vedle prodeje samotných čipů rovněž součástí této divize. Ty jsou sice přehlíženým, avšak neméně důležitým prvkem v celé infrastruktuře AI, upozornil server Yahoo Finance.

Nvidia provozuje v oblasti síťových technologií tři produkty: NVLink, InfiniBand a Ethernet, které se ve zkratce dají popsat tak, že umožňují čipům vzájemně komunikovat a stejně tak i serverům uvnitř masivních datových center, čímž zajišťují, že se koncoví uživatelé mohou k tomu všemu připojit a spouštět aplikace běžící na AI.

„Nejdůležitější částí při budování superpočítače je infrastruktura, kde je nejdůležitější částí to, jak tyto výpočetní motory propojíte, abyste vytvořili větší výpočetní jednotku,“ vysvětlil Gilad Shainer, senior viceprezident pro sítě ve společnosti Nvidia.

V předchozím fiskálním roce vygenerovala Nvidia z datacenter tržby ve výši 115,1 miliardy dolarů, přičemž naprostou většinu (102,1 mld. USD) obstaraly prodeje špičkových grafických procesorů (GPU). Síťové technologie se tak na prodejích podílely „jen“ částkou 12,9 mld. USD. Ač se to ovšem nemusí zdát, tak přesto to bylo více než divize Gaming (11,3 mld. USD).

Jen v letošním prvním čtvrtletí už tvořil networking bezmála pět mld. USD z celkových tržeb z datových center ve výši 39,1 mld. USD. A tento segment bude růst dál, protože zákazníci budou pokračovat v budování svých kapacit v oblasti umělé inteligence, ať už na výzkumných univerzitách nebo v masivních datových centrech, píše Yahoo Finance. Také ve druhém kvartálu se očekává, že tržby z networkingu dosáhnou přibližně pět mld. USD, což by meziročně představovalo růst přibližně o 35 procent.

„Je to řádově nejvíce podceňovaná část podnikání společnosti Nvidia,“ má jasno řídící partner společnosti Deepwater Asset Management Gene Munster. „Networkingu se v podstatě nedostává pozornosti, protože tvoří 11 procent příjmů. Ale roste to jako raketová loď,“ dodal.

Rychlost je základ

Účelem síťových propojení prostřednictvím výše zmíněných produktů není jen umožnit čipům a serverům komunikovat, ale umožnit jim to co nejrychleji. Při provozování řady serverů v rámci jedné výpočetní jednotky totiž servery potřebují vzájemně komunikovat rychlostí mrknutí oka.

„(Nvidia je) bez sítí velmi odlišný podnik. Výstup, po kterém lidé kupující všechny čipy Nvidie touží, by se neuskutečnil, kdyby nebylo jejich sítí,“ vysvětlil Munster.

Tím, jak společnosti pokračují ve vývoji větších modelů AI a autonomních či poloautonomních agentních AI, které mohou provádět úkoly za uživatele, je čím dál důležitější zajistit, aby tyto GPU fungovaly ve vzájemném souladu.

V odvětví umělé inteligence se letos hodně diskutovalo o inferenci neboli odvozování či usuzování. Jedná se o proces, kdy AI používá naučené znalosti k?vytváření nových výstupů. Začátkem roku totiž přišel čínský startup DeepSeek s tvrzením, že své jazykové modely trénoval na starších, nikoliv špičkových čipech od Nvidie. To spustilo na Wall Street chvilkovou paniku, protože se přehodnocovalo, zda budou ve vývoji AI špičkové čipy skutečně potřeba.

Tento narativ se však rychle obrátil, když čipové společnosti poukázaly na to, že AI modely těží z provozu na výkonných počítačích s umělou inteligencí, protože jim to umožňuje uvažovat o více informacích rychleji, než by tomu bylo při provozu na méně pokročilých systémech.

Mít sítě pohromadě a úzce propojené s CPU, GPU a DPU (jednotkou pro zpracování dat) je podle Deierlinga životně důležité proto, aby bylo odvozování dobrou zkušeností.

Zatímco hlavní technologičtí giganti jako Amazon, Microsoft nebo Alphabet, ale i další menší firmy tedy pokračují v bitvě o čipy Nvidie, které jí suverénně přináší nejvíce peněz, tak společnost se může opřít i o své síťové podnikání, které bude rovněž dál růst.

Zdroj: Yahoo Finance


Čtěte více:

Obrat Washingtonu, Nvidii povolil vyvážet čipy H20 do Číny. Akcie se dostávají nad 170 dolarů
15.07.2025 10:23
Obrat Washingtonu, Nvidii povolil vyvážet čipy H20 do Číny. Akcie se dostávají nad 170 dolarů
Pozitivní momentum kolem Nvidie pokračuje. V úterý americký výrobce či...
Nový AI normál a současná psychologie fundamentu
06.08.2025 18:45
Nový AI normál a současná psychologie fundamentu
Posunula se současná psychologie trhu i na úrovni fundamentu k nějakém...
Reuters: Nvidia a AMD budou Washingtonu platit 15 procent z prodejů čipů v Číně
11.08.2025 9:44
Reuters: Nvidia a AMD budou Washingtonu platit 15 procent z prodejů čipů v Číně
Američtí výrobci polovodičů Nvidia a AMD budou Spojeným státům odvádě...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
11.08.2025
16:21Cohen: Druhá polovina roku bude pro ekonomiku testem
15:30Americké akcie opět lámou rekordy. Dominance technologií nemá obdoby
14:45Není to jen o prodeji čipů. Nvidii roste také segment síťových technologií
13:05Týdenní výhled: Americká inflace má mírně narůst, Maloobchodní tržby napoví o stavu US spotřebitele  
12:06Akciové trhy čekají na dohodu mezi Čínou a USA, situaci v následujících dnech ovlivní i makrodata  
11:23Obchodní příměří končí. Čeká nás nová fáze konfliktu mezi USA a Čínou?
9:44Reuters: Nvidia a AMD budou Washingtonu platit 15 procent z prodejů čipů v Číně
8:46Rozbřesk: Trh nemovitostí znervózňuje ČNB. Jaké má centrální banka možnosti?
8:39Soud zrušil pokuty pro UniCredit a Komerční banku, Nvidia a AMD zaplatí za vývoz čipů do Číny a futures jsou zelené  
6:48Eigen z JPMorgan: Investoři se nyní opravdu nebojí
10.08.2025
16:23Přínosy umělé inteligence v praxi: zkušenosti z Národní banky Slovenska
9:30Víkendář: Investiční bubliny, dluhy a krize
09.08.2025
16:11Goldman Sachs: Recese je mimo zorné pole investorů, sázet proti tržnímu momentu je téměř iracionální
9:32Víkendář: Mohou datová centra poškodit ekonomiku?
08.08.2025
17:33Zánik hodnotových akcií
16:21Z Měsíce rovnou na Nasdaq. Vesmírná IPO těží ze zájmu investorů
14:29Make Global Stocks Great Again! Americká cla vrací lesk zahraničním trhům  
13:56Ifo: Hospodářské oživení v Německu nadále brzdí nedostatek zakázek
12:47Perly týdne: Jistota poklesu sazeb a srpnová rally
11:42Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
GoPro Inc (06/25 Q2, Aft-mkt)
Plug Power Inc (06/25 Q2)
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět