Není to jen o prodeji čipů. Nvidii roste také segment síťových technologií

Když bude nejhodnotnější společnost na světě za dva týdny odhalovat své hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí, tak investoři se budou pochopitelně primárně zaměřovat na růst datacenter. Pozornosti by ale neměly uniknout také síťové technologie (networking), které jsou vedle prodeje samotných čipů rovněž součástí této divize. Ty jsou sice přehlíženým, avšak neméně důležitým prvkem v celé infrastruktuře AI, upozornil server Yahoo Finance.
provozuje v oblasti síťových technologií tři produkty: NVLink, InfiniBand a Ethernet, které se ve zkratce dají popsat tak, že umožňují čipům vzájemně komunikovat a stejně tak i serverům uvnitř masivních datových center, čímž zajišťují, že se koncoví uživatelé mohou k tomu všemu připojit a spouštět aplikace běžící na AI.
„Nejdůležitější částí při budování superpočítače je infrastruktura, kde je nejdůležitější částí to, jak tyto výpočetní motory propojíte, abyste vytvořili větší výpočetní jednotku,“ vysvětlil Gilad Shainer, senior viceprezident pro sítě ve společnosti .
V předchozím fiskálním roce vygenerovala z datacenter tržby ve výši 115,1 miliardy dolarů, přičemž naprostou většinu (102,1 mld. USD) obstaraly prodeje špičkových grafických procesorů (GPU). Síťové technologie se tak na prodejích podílely „jen“ částkou 12,9 mld. USD. Ač se to ovšem nemusí zdát, tak přesto to bylo více než divize Gaming (11,3 mld. USD).
Jen v letošním prvním čtvrtletí už tvořil networking bezmála pět mld. USD z celkových tržeb z datových center ve výši 39,1 mld. USD. A tento segment bude růst dál, protože zákazníci budou pokračovat v budování svých kapacit v oblasti umělé inteligence, ať už na výzkumných univerzitách nebo v masivních datových centrech, píše Yahoo Finance. Také ve druhém kvartálu se očekává, že tržby z networkingu dosáhnou přibližně pět mld. USD, což by meziročně představovalo růst přibližně o 35 procent.
„Je to řádově nejvíce podceňovaná část podnikání společnosti ,“ má jasno řídící partner společnosti Deepwater Asset Management Gene Munster. „Networkingu se v podstatě nedostává pozornosti, protože tvoří 11 procent příjmů. Ale roste to jako raketová loď,“ dodal.
Rychlost je základ
Účelem síťových propojení prostřednictvím výše zmíněných produktů není jen umožnit čipům a serverům komunikovat, ale umožnit jim to co nejrychleji. Při provozování řady serverů v rámci jedné výpočetní jednotky totiž servery potřebují vzájemně komunikovat rychlostí mrknutí oka.
„(Nvidia je) bez sítí velmi odlišný podnik. Výstup, po kterém lidé kupující všechny čipy Nvidie touží, by se neuskutečnil, kdyby nebylo jejich sítí,“ vysvětlil Munster.
Tím, jak společnosti pokračují ve vývoji větších modelů AI a autonomních či poloautonomních agentních AI, které mohou provádět úkoly za uživatele, je čím dál důležitější zajistit, aby tyto GPU fungovaly ve vzájemném souladu.
V odvětví umělé inteligence se letos hodně diskutovalo o inferenci neboli odvozování či usuzování. Jedná se o proces, kdy AI používá naučené znalosti k?vytváření nových výstupů. Začátkem roku totiž přišel čínský startup DeepSeek s tvrzením, že své jazykové modely trénoval na starších, nikoliv špičkových čipech od Nvidie. To spustilo na Wall Street chvilkovou paniku, protože se přehodnocovalo, zda budou ve vývoji AI špičkové čipy skutečně potřeba.
Tento narativ se však rychle obrátil, když čipové společnosti poukázaly na to, že AI modely těží z provozu na výkonných počítačích s umělou inteligencí, protože jim to umožňuje uvažovat o více informacích rychleji, než by tomu bylo při provozu na méně pokročilých systémech.
Mít sítě pohromadě a úzce propojené s CPU, GPU a DPU (jednotkou pro zpracování dat) je podle Deierlinga životně důležité proto, aby bylo odvozování dobrou zkušeností.
Zatímco hlavní technologičtí giganti jako , nebo Alphabet, ale i další menší firmy tedy pokračují v bitvě o čipy Nvidie, které jí suverénně přináší nejvíce peněz, tak společnost se může opřít i o své síťové podnikání, které bude rovněž dál růst.
Zdroj: Yahoo Finance