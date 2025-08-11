Obchodní příměří končí. Čeká nás nová fáze konfliktu mezi USA a Čínou?

Napětí mezi USA a Čínou opět roste – blíží se konec celního příměří a rozhodnutí o jeho prodloužení stále visí ve vzduchu. Zatímco Peking vyjadřuje optimismus, Washington čeká na krok Donalda Trumpa. Obchodní vztahy mezi těmito zeměmi jsou poznamenány vysokými cly, poklesem vývozu i rostoucími spory o polovodiče, ruskou ropu a vzácné zeminy. Summit mezi Trumpem a Si Ťin-pchingem tak může rozhodnout o dalším směřování globálního obchodu.
USA a Čína dosud neoznámily oddálení lhůty pro zavedení cel, přičemž napětí kolem několika problematických otázek vzrůstá právě ve chvíli, kdy se blíží vypršení křehkého příměří. Po posledním bilaterálním setkání ve Stockholmu v červenci se Peking vyjádřil optimisticky a uvedl, že obě strany budou usilovat o prodloužení celního příměří o dalších 90 dní. Američtí vyjednavači však rozhodnutí o prodloužení cla přenechali prezidentu Donaldu Trumpovi a ten zatím nijak nenaznačil, zda se pro prodloužení rozhodne. To vyvolává obavy, že napětí mezi dvěma největšími ekonomikami světa by mohlo opět vzrůst.
V květnu se obě strany dohodly na 90denním odkladu cel, který snížil cla z prohibitivních 145 % v dubnu a zároveň pozastavil řadu represivních opatření, čímž vytvořil prostor pro další jednání s cílem dosáhnout trvalé dohody. Tato dohoda má vypršet v úterý. Čínské zásilky směřující do USA v současné době podléhají 20% clu (souvisejícímu s údajným zapojením země do toku fentanylu do USA) a 10% základnímu clu, které se připočítává k 25% clu na určité zboží uloženému během prvního funkčního období Trumpa. Americké zboží do Číny podléhá clu ve výši přes 32,6 %, podle Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomiku. Úřad obchodního zástupce Spojených států a čínské ministerstvo zahraničních věcí na žádosti CNBC o komentář nereagovaly.
Zatímco oficiální prodloužení celních sazeb je stále nejisté, odborníci obecně očekávají, že se v příštích měsících v Pekingu uskuteční summit mezi Trumpem a Si. „To znamená stabilnější vztahy mezi USA a Čínou... ale v žádném případě ne přátelštější,“ řekl Ian Bremmer, prezident a zakladatel Eurasia Group, a poznamenal, že obě strany „se strukturálně ubírají spíše směrem k oddělení v důsledku nového globálního obchodního a geopolitického prostředí“.
Kupní smlouva, překládka
Navzdory celnímu příměří je i tak obchod mezi Washingtonem a Pekingem značně zasažen. Čínské obchodní údaje za červenec ukázaly, že jejich vývoz do USA se snížil již čtvrtý měsíc v řadě, a to o 21,7 % oproti předchozímu roku. Podle údajů společnosti Wind Information se v květnu dodávky propadly nejvíce od začátku pandemie.
Potenciální obchodní dohoda by mohla zahrnovat závazek Číny zvýšit nákupy amerického zboží, zejména energie, zemědělských produktů a, pokud to USA povolí, polovodičů a zařízení na výrobu čipů, uvedl Julian Evans-Pritchard, vedoucí oddělení čínské ekonomiky ve společnosti Capital Economics. Celkový dovoz Číny z USA v období od ledna do července poklesl o 10,3 %.
Graf: Čínský vývoz a dovoz do USA – v miliardách amerických dolarů
Zdroj: Čínská celní správa, CNBC
Konečná dohoda může mít různé podoby, uvedl Evans-Pritchard s tím, že jedním z nejpravděpodobnějších výsledků bude „pokračování“ první fáze dohody podepsané v lednu 2020. V té době Čína souhlasila se zvýšením ročních nákupů amerického zboží a služeb o 200 miliard dolarů oproti úrovni z roku 2017, což byl cíl, který Peking nakonec nesplnil kvůli dopadu pandemie. „Je pravděpodobné, že Trump bude dohodu z první fáze považovat za nedokončenou záležitost a přepracuje ji s ještě vyššími cíli nákupů,“ dodal Evans-Pritchard.
V příspěvku na Truth Social v neděli večer v USA Trump uvedl, že doufá, že Čína „rychle zčtyřnásobí své objednávky sójových bobů“. Čína v posledních měsících zvýšila nákupy sójových bobů, přičemž objem dovozu vzrostl v květnu, červnu a červenci o 36,2 %, 10,4 % a 18,4 %, podle Wind Information.
Celkový vývoz Číny do USA klesl v letošním roce do července o 12,6 %. To však bylo do značné míry kompenzováno 13,5% růstem vývozu do zemí jihovýchodní Asie, což vyvolalo pozornost ohledně takzvaného „překládání“ zboží. Odborníci na obchod varují, že vývoz (klíčový motor růstu čínské ekonomiky) by se v nadcházejících měsících mohl zpomalit, protože Trump uvalil paušální 40% clo na zboží přepravované přes třetí země, aniž by však jasně definoval, jak budou tyto zásilky definovány.
Kontroly vývozu polovodičů
Napětí mezi USA a Čínou kvůli vývozu polovodičů se v posledních týdnech také vyostřilo, i když plánuje obnovit prodej svého čipu H20 do Číny poté, co Trump v dubnu zavedl kontrolu vývozu. Obnovení prodeje čipů H20 signalizuje „spíše mírnou korekci kurzu než strategickou změnu“, uvedl Gabriel Wildau, výkonný ředitel politické poradenské společnosti Teneo, s tím, že k podstatnému uvolnění kontroly vývozu nedojde. Trump však může zvážit ústupky v oblasti kontroly vývozu, které ostatní členové jeho administrativy považují za „nadměrné“, aby uzavřel dohodu s Pekingem, dodal Wildau.
Obnovení prodeje H20 přichází v době, kdy zastánci tvrdé linie v oblasti národní bezpečnosti v Trumpově administrativě varují, že americké čipy a další technologie by mohly posílit čínský sektor umělé inteligence a jeho armádu. Jiní argumentují, že další omezení mohou mít opačný účinek a mohou Peking přimět k urychlení snah o vývoj domácích alternativ a snížení závislosti na amerických dodavatelích. Čínští představitelé tlačí na USA, aby uvolnily kontroly vývozu paměťových čipů s vysokou šířkou pásma, jejichž dodávky do Číny byly v roce 2024 zakázány bývalým prezidentem Joe Bidenem, informoval v neděli Financial Times.
Společnosti a AMD souhlasily, že poskytnou americké vládě 15 % svých příjmů z prodeje čipů do Číny, aby si zajistily vývozní licence, informoval Financial Times. „To, co vidíme, je v podstatě monetizace obchodní politiky USA, v rámci které musí americké společnosti platit americké vládě za povolení k exportu. Pokud je tomu tak, vstoupili jsme do nového a nebezpečného světa,“ řekl Stephen Olson, vedoucí hostující výzkumník v institutu ISEAS-Yusof Ishak a bývalý americký obchodní vyjednavač.
Vývoz vzácných zemin
Vliv, který Peking uplatňuje díky své dominanci v oblasti vzácných zemin, by mohl být dalším faktorem, který Trumpa přiměje k ústupkům – a podle odborníků je to trumf, který Peking téměř jistě využije. Peking v červnu souhlasil s uvolněním zákazu vývozu kovů a magnetů vzácných zemin do USA a po sérii jednání přistoupil k urychlení licenčního procesu, i když o svém závazku urychlit dodávky těchto kritických minerálů poskytl jen málo podrobností.
V červnu vzrostl vývoz vzácných zemin z této země celosvětově o 60 % na 7 742 tun, což je nejvyšší hodnota od ledna 2012, podle údajů Wind Information, než v červenci klesl na 5 994,3 tun. Čínský vývoz magnetů ze vzácných zemin do USA v červnu vzrostl více než sedmkrát oproti předchozímu měsíci, přičemž americké firmy v červnu obdržely podle oficiálních celních údajů asi 353 tun permanentních magnetů. Podobný rozpis podle jednotlivých zemí bude zveřejněn 20. srpna.
Sekundární cla na ruskou ropu
Dalším ožehavým tématem v jednáních mezi USA a Čínou je Trumpova hrozba potrestat Peking dodatečnými cly za nákup ruské ropy. Čína je největším odběratelem ruské ropy, následovaná Indií, na kterou USA minulý týden zdvojnásobily cla na 50 %. Celkový dovoz Číny z Ruska v červenci mírně vzrostl na 10,06 miliardy dolarů, což je nejvyšší úroveň od března, i když podle nejnovějších celních údajů je to celkově o 7,7 % méně než ve stejném období roku 2024.
Na otázku, zda by zvážil potrestání Číny ze stejného důvodu, Trump odpověděl: „To vám zatím nemohu říct. Ale mohu – udělali jsme to s Indií. Pravděpodobně to uděláme i s několika dalšími zeměmi. Jednou z nich by mohla být Čína.“
Si v pátek telefonoval s prezidentem Vladimirem Putinem před setkáním ruského lídra s Trumpem ohledně Ruska a Ukrajiny, které je nyní ve čtvrtém roce. Telefonický rozhovor s Putinem se jevil jako „naléhavý“, protože se uskutečnil během Siho plánované letní dovolené, uvedl Neo Wang, hlavní ekonom pro Čínu ve společnosti ISI. „Si i Putin by chtěli využít svých úzkých vazeb při jednáních s Trumpem tím, že ho nechají hádat, o čem se během jejich rozhovoru vlastně mluvilo nebo dokonce dohodlo,“ dodal Wang.
