Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Obchodní příměří končí. Čeká nás nová fáze konfliktu mezi USA a Čínou?

Obchodní příměří končí. Čeká nás nová fáze konfliktu mezi USA a Čínou?

11.08.2025 11:23
Autor: Redakce, Patria.cz

Napětí mezi USA a Čínou opět roste – blíží se konec celního příměří a rozhodnutí o jeho prodloužení stále visí ve vzduchu. Zatímco Peking vyjadřuje optimismus, Washington čeká na krok Donalda Trumpa. Obchodní vztahy mezi těmito zeměmi jsou poznamenány vysokými cly, poklesem vývozu i rostoucími spory o polovodiče, ruskou ropu a vzácné zeminy. Summit mezi Trumpem a Si Ťin-pchingem tak může rozhodnout o dalším směřování globálního obchodu.

USA a Čína dosud neoznámily oddálení lhůty pro zavedení cel, přičemž napětí kolem několika problematických otázek vzrůstá právě ve chvíli, kdy se blíží vypršení křehkého příměří. Po posledním bilaterálním setkání ve Stockholmu v červenci se Peking vyjádřil optimisticky a uvedl, že obě strany budou usilovat o prodloužení celního příměří o dalších 90 dní. Američtí vyjednavači však rozhodnutí o prodloužení cla přenechali prezidentu Donaldu Trumpovi a ten zatím nijak nenaznačil, zda se pro prodloužení rozhodne. To vyvolává obavy, že napětí mezi dvěma největšími ekonomikami světa by mohlo opět vzrůst.

V květnu se obě strany dohodly na 90denním odkladu cel, který snížil cla z prohibitivních 145 % v dubnu a zároveň pozastavil řadu represivních opatření, čímž vytvořil prostor pro další jednání s cílem dosáhnout trvalé dohody. Tato dohoda má vypršet v úterý. Čínské zásilky směřující do USA v současné době podléhají 20% clu (souvisejícímu s údajným zapojením země do toku fentanylu do USA) a 10% základnímu clu, které se připočítává k 25% clu na určité zboží uloženému během prvního funkčního období Trumpa. Americké zboží do Číny podléhá clu ve výši přes 32,6 %, podle Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomiku. Úřad obchodního zástupce Spojených států a čínské ministerstvo zahraničních věcí na žádosti CNBC o komentář nereagovaly.

Zatímco oficiální prodloužení celních sazeb je stále nejisté, odborníci obecně očekávají, že se v příštích měsících v Pekingu uskuteční summit mezi Trumpem a Si. „To znamená stabilnější vztahy mezi USA a Čínou... ale v žádném případě ne přátelštější,“ řekl Ian Bremmer, prezident a zakladatel Eurasia Group, a poznamenal, že obě strany „se strukturálně ubírají spíše směrem k oddělení v důsledku nového globálního obchodního a geopolitického prostředí“.

Kupní smlouva, překládka

Navzdory celnímu příměří je i tak obchod mezi Washingtonem a Pekingem značně zasažen. Čínské obchodní údaje za červenec ukázaly, že jejich vývoz do USA se snížil již čtvrtý měsíc v řadě, a to o 21,7 % oproti předchozímu roku. Podle údajů společnosti Wind Information se v květnu dodávky propadly nejvíce od začátku pandemie. 

Potenciální obchodní dohoda by mohla zahrnovat závazek Číny zvýšit nákupy amerického zboží, zejména energie, zemědělských produktů a, pokud to USA povolí, polovodičů a zařízení na výrobu čipů, uvedl Julian Evans-Pritchard, vedoucí oddělení čínské ekonomiky ve společnosti Capital Economics. Celkový dovoz Číny z USA v období od ledna do července poklesl o 10,3 %.

Graf: Čínský vývoz a dovoz do USA – v miliardách amerických dolarů

 Čínský vývoz a dovoz do USA

Zdroj: Čínská celní správa, CNBC

Konečná dohoda může mít různé podoby, uvedl Evans-Pritchard s tím, že jedním z nejpravděpodobnějších výsledků bude „pokračování“ první fáze dohody podepsané v lednu 2020. V té době Čína souhlasila se zvýšením ročních nákupů amerického zboží a služeb o 200 miliard dolarů oproti úrovni z roku 2017, což byl cíl, který Peking nakonec nesplnil kvůli dopadu pandemie. „Je pravděpodobné, že Trump bude dohodu z první fáze považovat za nedokončenou záležitost a přepracuje ji s ještě vyššími cíli nákupů,“ dodal Evans-Pritchard.

V příspěvku na Truth Social v neděli večer v USA Trump uvedl, že doufá, že Čína „rychle zčtyřnásobí své objednávky sójových bobů“. Čína v posledních měsících zvýšila nákupy sójových bobů, přičemž objem dovozu vzrostl v květnu, červnu a červenci o 36,2 %, 10,4 % a 18,4 %, podle Wind Information.

Celkový vývoz Číny do USA klesl v letošním roce do července o 12,6 %. To však bylo do značné míry kompenzováno 13,5% růstem vývozu do zemí jihovýchodní Asie, což vyvolalo pozornost ohledně takzvaného „překládání“ zboží. Odborníci na obchod varují, že vývoz (klíčový motor růstu čínské ekonomiky) by se v nadcházejících měsících mohl zpomalit, protože Trump uvalil paušální 40% clo na zboží přepravované přes třetí země, aniž by však jasně definoval, jak budou tyto zásilky definovány.

Kontroly vývozu polovodičů

Napětí mezi USA a Čínou kvůli vývozu polovodičů se v posledních týdnech také vyostřilo, i když Nvidia plánuje obnovit prodej svého čipu H20 do Číny poté, co Trump v dubnu zavedl kontrolu vývozu. Obnovení prodeje čipů H20 signalizuje „spíše mírnou korekci kurzu než strategickou změnu“, uvedl Gabriel Wildau, výkonný ředitel politické poradenské společnosti Teneo, s tím, že k podstatnému uvolnění kontroly vývozu nedojde. Trump však může zvážit ústupky v oblasti kontroly vývozu, které ostatní členové jeho administrativy považují za „nadměrné“, aby uzavřel dohodu s Pekingem, dodal Wildau. 

Obnovení prodeje H20 přichází v době, kdy zastánci tvrdé linie v oblasti národní bezpečnosti v Trumpově administrativě varují, že americké čipy a další technologie by mohly posílit čínský sektor umělé inteligence a jeho armádu. Jiní argumentují, že další omezení mohou mít opačný účinek a mohou Peking přimět k urychlení snah o vývoj domácích alternativ a snížení závislosti na amerických dodavatelích. Čínští představitelé tlačí na USA, aby uvolnily kontroly vývozu paměťových čipů s vysokou šířkou pásma, jejichž dodávky do Číny byly v roce 2024 zakázány bývalým prezidentem Joe Bidenem, informoval v neděli Financial Times.

Společnosti Nvidia a AMD souhlasily, že poskytnou americké vládě 15 % svých příjmů z prodeje čipů do Číny, aby si zajistily vývozní licence, informoval Financial Times. „To, co vidíme, je v podstatě monetizace obchodní politiky USA, v rámci které musí americké společnosti platit americké vládě za povolení k exportu. Pokud je tomu tak, vstoupili jsme do nového a nebezpečného světa,“ řekl Stephen Olson, vedoucí hostující výzkumník v institutu ISEAS-Yusof Ishak a bývalý americký obchodní vyjednavač.

Vývoz vzácných zemin

Vliv, který Peking uplatňuje díky své dominanci v oblasti vzácných zemin, by mohl být dalším faktorem, který Trumpa přiměje k ústupkům – a podle odborníků je to trumf, který Peking téměř jistě využije. Peking v červnu souhlasil s uvolněním zákazu vývozu kovů a magnetů vzácných zemin do USA a po sérii jednání přistoupil k urychlení licenčního procesu, i když o svém závazku urychlit dodávky těchto kritických minerálů poskytl jen málo podrobností.

V červnu vzrostl vývoz vzácných zemin z této země celosvětově o 60 % na 7 742 tun, což je nejvyšší hodnota od ledna 2012, podle údajů Wind Information, než v červenci klesl na 5 994,3 tun. Čínský vývoz magnetů ze vzácných zemin do USA v červnu vzrostl více než sedmkrát oproti předchozímu měsíci, přičemž americké firmy v červnu obdržely podle oficiálních celních údajů asi 353 tun permanentních magnetů. Podobný rozpis podle jednotlivých zemí bude zveřejněn 20. srpna.

Sekundární cla na ruskou ropu

Dalším ožehavým tématem v jednáních mezi USA a Čínou je Trumpova hrozba potrestat Peking dodatečnými cly za nákup ruské ropy. Čína je největším odběratelem ruské ropy, následovaná Indií, na kterou USA minulý týden zdvojnásobily cla na 50 %. Celkový dovoz Číny z Ruska v červenci mírně vzrostl na 10,06 miliardy dolarů, což je nejvyšší úroveň od března, i když podle nejnovějších celních údajů je to celkově o 7,7 % méně než ve stejném období roku 2024.

Na otázku, zda by zvážil potrestání Číny ze stejného důvodu, Trump odpověděl: „To vám zatím nemohu říct. Ale mohu – udělali jsme to s Indií. Pravděpodobně to uděláme i s několika dalšími zeměmi. Jednou z nich by mohla být Čína.“

Si v pátek telefonoval s prezidentem Vladimirem Putinem před setkáním ruského lídra s Trumpem ohledně Ruska a Ukrajiny, které je nyní ve čtvrtém roce. Telefonický rozhovor s Putinem se jevil jako „naléhavý“, protože se uskutečnil během Siho plánované letní dovolené, uvedl Neo Wang, hlavní ekonom pro Čínu ve společnosti Evercore ISI. „Si i Putin by chtěli využít svých úzkých vazeb při jednáních s Trumpem tím, že ho nechají hádat, o čem se během jejich rozhovoru vlastně mluvilo nebo dokonce dohodlo,“ dodal Wang.

Zdroj: CNBC

 
 

Čtěte více:

Eigen z JPMorgan: Investoři se nyní opravdu nebojí
11.08.2025 6:48
Eigen z JPMorgan: Investoři se nyní opravdu nebojí
Bill Eigen z JPMorgan Asset Management je nyní podle svých slov velkým...
Přínosy umělé inteligence v praxi: zkušenosti z Národní banky Slovenska
10.08.2025 16:23
Přínosy umělé inteligence v praxi: zkušenosti z Národní banky Slovenska
Aleš Maršál a Patryk Perkowsk na stránkách VoxEU uvádějí informace o e...
Víkendář: Investiční bubliny, dluhy a krize
10.08.2025 9:30
Víkendář: Investiční bubliny, dluhy a krize
Ekonom Noah Smith poukazuje na vysoké investice do infrastruktury podp...
Soud zrušil pokuty pro UniCredit a Komerční banku, Nvidia a AMD zaplatí za vývoz čipů do Číny a futures jsou zelené
11.08.2025 8:39
Soud zrušil pokuty pro UniCredit a Komerční banku, Nvidia a AMD zaplatí za vývoz čipů do Číny a futures jsou zelené
Nejvyšší správní soud zrušil pokuty pro UniCredit Bank a Komerční bank...
Rozbřesk: Trh nemovitostí znervózňuje ČNB. Jaké má centrální banka možnosti?
11.08.2025 8:46
Rozbřesk: Trh nemovitostí znervózňuje ČNB. Jaké má centrální banka možnosti?
Boom na tuzemském nemovitostním trhu je nepříjemný nejen pro kupující,...
Reuters: Nvidia a AMD budou Washingtonu platit 15 procent z prodejů čipů v Číně
11.08.2025 9:44
Reuters: Nvidia a AMD budou Washingtonu platit 15 procent z prodejů čipů v Číně
Američtí výrobci polovodičů Nvidia a AMD budou Spojeným státům odvádě...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
11.08.2025
16:21Cohen: Druhá polovina roku bude pro ekonomiku testem
15:30Americké akcie opět lámou rekordy. Dominance technologií nemá obdoby
14:45Není to jen o prodeji čipů. Nvidii roste také segment síťových technologií
13:05Týdenní výhled: Americká inflace má mírně narůst, Maloobchodní tržby napoví o stavu US spotřebitele  
12:06Akciové trhy čekají na dohodu mezi Čínou a USA, situaci v následujících dnech ovlivní i makrodata  
11:23Obchodní příměří končí. Čeká nás nová fáze konfliktu mezi USA a Čínou?
9:44Reuters: Nvidia a AMD budou Washingtonu platit 15 procent z prodejů čipů v Číně
8:46Rozbřesk: Trh nemovitostí znervózňuje ČNB. Jaké má centrální banka možnosti?
8:39Soud zrušil pokuty pro UniCredit a Komerční banku, Nvidia a AMD zaplatí za vývoz čipů do Číny a futures jsou zelené  
6:48Eigen z JPMorgan: Investoři se nyní opravdu nebojí
10.08.2025
16:23Přínosy umělé inteligence v praxi: zkušenosti z Národní banky Slovenska
9:30Víkendář: Investiční bubliny, dluhy a krize
09.08.2025
16:11Goldman Sachs: Recese je mimo zorné pole investorů, sázet proti tržnímu momentu je téměř iracionální
9:32Víkendář: Mohou datová centra poškodit ekonomiku?
08.08.2025
17:33Zánik hodnotových akcií
16:21Z Měsíce rovnou na Nasdaq. Vesmírná IPO těží ze zájmu investorů
14:29Make Global Stocks Great Again! Americká cla vrací lesk zahraničním trhům  
13:56Ifo: Hospodářské oživení v Německu nadále brzdí nedostatek zakázek
12:47Perly týdne: Jistota poklesu sazeb a srpnová rally
11:42Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
GoPro Inc (06/25 Q2, Aft-mkt)
Plug Power Inc (06/25 Q2)
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět