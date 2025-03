Bloomberg: Dvacet největších bank v EU mělo loni opět rekordní zisk

Největší banky v Evropské unii vykázaly loni opět rekordní zisk, protože úrokové sazby zůstaly na vysoké úrovni a banky rozšiřovaly své podnikání založené na poplatcích. Celkový čistý zisk 20 největších bank s akciemi na burze v regionu se loni zvýšil o 7,1 procenta na 110 miliard eur (2,8 bilionu Kč). V roce 2023 zisk stoupl o 36 procent. Vyplývá to z údajů sestavených agenturou Bloomberg.



Zpomalení růstu naznačuje, že zisk bank se zřejmě přiblížil svému vrcholu. Nicméně bankám se většinou daří omezit bezprostřední dopad klesajících úrokových sazeb. Některé z nich investovaly do činností, za jejichž poskytování mohou vybírat poplatky, jako je správa aktiv a majetku nebo poradenství, aby snížily svoji závislost na příjmech z úvěrů.



Růst zisku v uplynulém roce také umožnil bankám zvýšit objem peněz, které vracejí investorům. Dvacítka největších bank v prvních dvou měsících letošního roku oznámila zpětný odkup akcií za 18,4 miliardy eur, což představuje ve srovnání se stejným obdobím loni nárůst o 29 procent, uvedl analytik Bloomberg Intelligence Ilia Shchupko. Analytici banky pak upozornili, že několik bank oznámilo vyplacení dividend a zpětný odkup akcií, které překonaly očekávání.



Nejvyšší zisk loni vykázala španělská Banco , a to 12,6 miliardy eur. Na druhém místě skončila francouzská , jejíž zisk činil 11,7 miliardy eur.



Naopak nejvíce loni vzrostl zisk francouzské , a to o 69 procent. Za rok 2023 měla , která vlastní českou , jeden z nejnižších zisků ze sledovaných bank. Nejvýraznější pokles pak zaznamenala německá , jejíž hospodaření negativně zasáhly mimořádné náklady na vyrovnání právních sporů. Zisk banky se snížil o 29,5 procenta. Loni zaznamenalo pokles zisku dohromady pět bank.