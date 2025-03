Evropa dnes pouze se smíšenými výkony, ačkoli Fed dodal očekávané uklidnění

Včerejší jednání Fedu dopadlo v souladu s našimi předpoklady. Nejde ani tak o to, že sazby zůstaly beze změny. To se mělo tak nějak samo sebou. Spíše jde o úpravu prognózy směrem k nižšímu růstu a vyšší inflaci, a hlavně o výsledný tón: Fed zůstává se sazbami opatrný, ale směr dolů se nemění, přičemž rizika pro růst jsou vnímána jako výraznější než rizika přechodného nárůstu inflace. A reakce trhů také odpovídá - uklidnění ohledně směru sazeb prospělo akciím i dluhopisům.

Je tu ovšem jedna akce, která reakci zvláště na dluhopisovém trhu umocnila. Fed se rozhodl od dubna zmenšit tempo QT, tedy vyfukování bilance. Tento krok zmírňuje průběžnou restrikci prováděnou skrze tento kvantitativní nástroj. Výnosy dluhopisů tak spadly a dnes se 10Y splatnost pohybuje kolem 4,22 procenta. Pokles je během dopoledne už pomalejší.

Poté, co Wall Street slušně vyrostla a Čína naopak poklesla, se akcie v Evropě obchodují pouze smíšeně. Mírně vzhůru se posouvá londýnský FTSE100 a nizozemský AEX, zatímco na DAXu a CACC40 vidíme ztráty kolem půl procenta. Americké futures ale naznačují, že další seance v zámoří by měla začít v zeleném.

Nové ekonomické statistiky, které jsou dnes na programu, nepatří k těm extra důležitým. Spíše prověří, nakolik je trh nyní citlivý na rizika kolem ekonomického růstu. Index aktivity filadelfského Fedu by se za březen měl snížit, a to možná o hodně. Obdobný index z New Yorku se výrazně propadl, ale mnoho škody na trzích nakonec nenapáchal. Krom toho vyjde týdenní statistika žádostí o dávky a doplněním budou prodeje domů.

Eurodolar se po krátkém výkyvu vzhůru vrací k poklesu a dnes dopoledne se nachází na 1,0860. Zlato lehce koriguje poslední zisky, ale růstový trend neopouští. Ropa navazuje na včerejší vzestup a přidává asi 0,7 pct. Koruna proti postupujícímu dolaru lehce ztrácí, zatímco na páru s eurem se kurz konsoliduje u 25,00.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:15 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.0057 0.0217 25.0111 24.9831 CZK/USD 23.0265 0.4910 23.0285 22.8910 HUF/EUR 399.0768 0.1763 399.5429 397.9594 PLN/EUR 4.1957 0.2100 4.1976 4.1793

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8653 -0.3021 7.8969 7.8623 JPY/EUR 161.3850 -0.4380 162.2277 161.2925 JPY/USD 148.5965 0.0050 148.7050 148.1750

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8378 -0.1205 0.8392 0.8374 CHF/EUR 0.9573 0.1046 0.9584 0.9529 NOK/EUR 11.4972 -0.1537 11.5491 11.4876 SEK/EUR 11.0269 0.0732 11.0376 10.9942 USD/EUR 1.0862 -0.4222 1.0917 1.0857

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5853 0.8268 1.5855 1.5711 CAD/USD 1.4359 0.2590 1.4359 1.4318