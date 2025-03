Prodej aut v EU v únoru klesl o 3,4 pct., hlavně kvůli spalovacím vozům

Počet registrací nových aut v Evropské unii se v únoru snížil o 3,4 procenta na 853.670 vozů. Mohl za to hlavně nižší prodej vozů s benzinovým a naftovým motorem. Z velkých trhů největší pokles zaznamenalo Německo a Itálie. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA).



V Německu prodej v únoru meziročně klesl o 6,4 procenta a v Itálii o 6,2 procenta. Ve Francii se prodej snížil o 0,7 procenta a ve Španělsku naopak vzrostl o 11 procent. V České republice počet registrací v únoru klesl o tři procenta.



Prodej elektromobilů se v únoru zvýšil o 23,7 procenta. Prodej hybridních elektrických vozů (HEV) stoupl o 19 procenta, ale prodej plug-in hybridních vozů (PHEV) se snížil o 1,4 procenta. Rozdíl mezi HEV a PHEV je, že PHEV mohou být nabíjené ze sítě, mají větší baterii a mohou delší dobu jet čistě na elektřinu. Baterie u HEV je malá, nenabíjí se ze sítě a funguje hlavně jako podpora spalovacího motoru. Všechny elektrifikované vozy měly v únoru podíl na celkovém počtu registrací 58,4 procenta, loni to bylo 48,2 procenta.



Prodej vozů na benzin se propadl o 22,4 procenta. Prodej naftových vozů klesl o 28,8 procenta.



Z jednotlivých automobilek nejvíce vozů, 232.169, prodala skupina . Její prodej v únoru stoupl o 4,9 procenta a podíl na trhu se zvýšil na 27,2 procenta. Součástí skupiny je i česká Škoda Auto, jejíž prodej v EU klesl o 7,1 procenta a podíl na trhu se snížil na 5,8 procenta. Prodej Stellantisu se snížil o 16,4 procenta a Renaultu naopak stoupl o 11,3 procenta.



Prodej výrobce elektromobilů se však v únoru propadl o 47,1 procenta a podíl na trhu klesl na 1,4 procenta z loňských 2,5 procenta. Agentura Reuters připomněla, že čelí v Evropě řadě problémů. Má menší a stárnoucí modelovou řadu, zatímco tradiční automobiloví rivalové i noví čínští účastníci trhu stále uvádějí nové, často levnější elektrické modely. Generální ředitel automobilky Elon Musk také vyvolal kontroverze svou blízkostí stávající americké administrativě prezidenta Donalda Trumpa a tím, že se v Evropě dvoří krajně pravicovým stranám, což také může mít vliv propad prodeje Tesly.



Za první dva měsíce letošního roku se počet registrací v EU snížil o tři procenta. V Itálii se prodej propadl o šest procent a v Německu o 4,6 procenta. Ve Francii byl nižší o 3,3 procenta. Ve Španělsku stoupl o 8,4 procenta. Podíl elektromobilů na celkovém prodeji v EU za dva měsíce stoupl na 15,2 procenta z loňských 11,5 procenta. HEV měly na na celkovém prodeji podíl 35,2 procenta. Podíl vozů se spalovacím motorem, tedy benzinových a naftových, se snížil na 38,8 procenta z 48,5 procenta loni.