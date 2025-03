Gundlach: Pravděpodobnost recese nad 50 %

Investor Jeffrey Gundlach se na CNBC věnoval tématu omezování velikosti amerického vládního sektoru a snižování rozpočtových deficitů. On sám podle svých slov dlouhodobě hovoří o tom, že tyto kroky je nutné provést, ovšem zároveň je podle něj naivní domnívat se, že by krátkodobě nedolehly na růst amerického hospodářství.



Snížení rozpočtových deficitů je tedy podle investora nezbytné, ale zároveň je dobré mít na paměti, že vládní výdaje představují významnou část poptávky. Pokud dojde k razantnímu snižování deficitů, projeví se to krátkodobě na ekonomické aktivitě. Gundlach k tomu dodal, že dosavadní kroky nové vlády jsou vnímány až hystericky a jde přitom jen o malou část toho, co by měla na této rovině celkově udělat.



Pravděpodobnost recese je nyní podle investora výš, „než se většina lidí domnívá.“ Nakonec tak podle jeho názoru může dojít k tomu, že dosavadní směr nové vlády v oblasti zmenšování vládního sektoru a snah o snížení deficitů bude pod tlakem aktuálního ekonomického vývoje otočen. „To je jeden z problémů negativní spirály, do které jsme se dostali,“ řekl k tomu investor v narážce na to, že snaha o konsolidaci rozpočtu a otočení dluhové trajektorie může krátkodobě přinášet ekonomický útlum.



Gundlach upřesnil, že pravděpodobnost recese v několika následujících čtvrtletích je podle něj nyní více než 50 %. Ani takový vývoj by ale nemusel přinést výraznější pokles výnosů desetiletých vládních dluhopisů. Ty podle experta již znatelně klesly a je spíše nepravděpodobné, že se dostanou pod 4 %. Skeptický je Gundlach k novým predikcím americké centrální banky, které sice hovoří o větších inflačních tlacích v letošním roce, ale také o následném poklesu inflace. Investor podle svých slov nechápe, jak by k tomu mělo dojít, protože cla a případné uvolnění monetární politiky reagující na ekonomickou slabost by šly proti tomuto scénáři.



Na očekávaný rostoucí počet poklesů sazeb ukazuje podle experta vývoj výnosů dvouletých vládních dluhopisů. Poslední projev šéfa Fedu přitom ukazuje, že „nikdo nic neví a nikdo moc nevěří svým predikcím“. Celkově tak panuje situace „počkáme a uvidíme“. Investor poukázal na to, že Fed omezil kvantitativní utahování, ale „nešel úplně na nulu“, což může být známka jeho snahy o to, aby výnosy dluhopisů šly spíše dolů.



„Od počátku tohoto cyklu snižování sazeb moc nešla nahoru finanční aktiva, opak platí o těch reálných,“ zmínil v rozhovoru Gundlach s tím, že nahoru šly mimo jiné ceny komodit. U akcií tak moc nefunguje ani staré rčení, podle kterého se s Fedem nemá bojovat. V prostředí klesajících sazeb by to totiž mělo znamenat, že investoři by měli držet dlouhé pozice, protože ceny akcií jdou nahoru. Stejně tak rostly rizikové spready na korporátních dluhopisech.



Zdroj: CNBC