Pražská burza se poprvé v historii dostala přes 2100 bodů, akcie rostou i v zámoří. Trump opět hrozí cly

Pražská burza se v úvodu nového týdne poprvé v historii dostala přes hranici 2100 bodů. Index PX dnes posílil o 1,91 procenta na 2119,33 bodu. Pomohly mu především akcie energetické společnosti a také celého bankovního sektoru. Celkový objem obchodů na pražském trhu dnes dosáhl 811 milionů korun. Více než polovinu z toho obstaraly cenné papíry , které zároveň zpevnily o 2,3 procenta na 1110 korun. přidala 2,03 procenta na 1710 korun a 1,75 procenta na 1102 korun. Moneta Money Bank si polepšila o 2,34 procenta na 148,40 Kč.



Akcie rostly i v zámoří, protože obchodníci se snažili získat akcie technologických firem, zatímco známky toho, že americká cla budou cílenější, než se očekávalo, snížily chuť k bezpečí. Dluhopisy klesly. Ropa stoupla, když prezident Donald Trump prohlásil, že bude usilovat o uvalení 25% cla na státy nakupující ropu a plyn z Venezuely.

Nabídka Wall Street na riskování zvedla index S&P 500 o zhruba 1,5 % Inc. vedla zisky mega-akcií po propadu, který „velkolepou sedmičku“ gigantů nasměroval k nejhoršímu čtvrtletí od roku 2022.



Prezident Donald Trump v pondělí pohrozil 25% clem na všechny země, které nakupují ropu a plyn z Venezuely, a prohloubil tak svůj spor s touto latinskoamerickou zemí kvůli imigraci, čímž riskuje, že se rozvrátí globální obchod s energiemi.

Cílem tohoto kroku je omezit hlavní zdroj příjmů režimu Nicoláse Madura v Caracasu a zároveň vyvinout další tlak na Čínu, která je významným odběratelem venezuelské ropy a již se za Trumpa dostala do hledáčku 20 % cel. USA jsou mezitím rovněž významným odběratelem venezuelské ropy.



Banka Holdings Plc zvažuje outsourcing části svého rozsáhlého obchodního podnikání, protože vedení se snaží ospravedlnit investice do technologií, které jsou nutné k udržení kroku s většími konkurenty.

Podle lidí obeznámených s touto záležitostí vedl největší evropský věřitel předběžné rozhovory o tom, že by část svých obchodních příkazů s pevným výnosem přesměroval na externího tvůrce trhu. Dva z nich uvedli, že tento krok by umožnil ušetřit miliony dolarů na nákladech na IT spojených s provozem obchodních oddělení po celém světě.



Šéf společnosti Airbus SE uvedl, že leteckému průmyslu hrozí, že se mu do roku 2050 nepodaří splnit cíl eliminovat emise uhlíku, a to necelé dva měsíce poté, co největší světový výrobce letadel odložil plány na stavbu komerčního letadla na vodíkový pohon.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:44 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.9431 -0.1721 25.1229 24.9182 CZK/USD 23.1260 0.1249 23.1260 22.9620 HUF/EUR 398.6845 0.1859 399.6520 397.0263 PLN/EUR 4.1701 -0.5769 4.2186 4.1676

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8222 -0.2562 7.8848 7.8209 JPY/EUR 162.3990 0.5178 162.8324 161.9569 JPY/USD 150.5890 0.6551 150.7560 149.4615

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8361 -0.1594 0.8419 0.8346 CHF/EUR 0.9534 -0.1723 0.9614 0.9529 NOK/EUR 11.3641 -0.3988 11.4184 11.3499 SEK/EUR 10.9119 -0.5967 10.9756 10.9081 USD/EUR 1.0786 -0.3156 1.0858 1.0782

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5949 0.1413 1.5954 1.5858 CAD/USD 1.4318 -0.1256 1.4351 1.4290