Duben přinesl pokles evropského průmyslu, Česko naopak růst zrychlilo

Průmyslová výroba v Evropské unii v dubnu meziměsíčně klesla o 1,8 procenta po březnovém nárůstu o 1,9 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes na svých internetových stránkách zveřejnil statistický úřad Eurostat. V České republice však meziměsíční růst průmyslové produkce podle údajů Eurostatu zrychlil na 0,8 procenta z březnového tempa 0,5 procenta.







Další údaje Eurostatu dnes ukázaly, že přebytek EU v zahraničním obchodu se zbožím se v dubnu propadl na 7,4 miliardy eur (zhruba 184 miliard Kč) z březnových 35,5 miliardy eur. Podle agentury Reuters nepříznivé údaje o dubnovém vývoji evropského průmyslu a zahraničního obchodu pravděpodobně odrážejí negativní dopady celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Celkový export z EU se v dubnu meziměsíčně snížil o 9,7 procenta. Vývoz do Spojených států klesl na 47,6 miliardy eur z březnových 71,1 miliardy eur. K dubnovém propadu exportu do USA přispěla skutečnost, že americké podniky v březnu zvýšily dovoz, aby si vytvořily zásoby zboží před očekávaným zvýšením dovozních cel.



V samotné eurozóně se průmyslová výroba podle Eurostatu v dubnu meziměsíčně snížila o 2,4 procenta. Pokles byl výraznější, než očekávali analytici, kteří jej v anketě agentury Reuters odhadovali na 1,7 procenta.



Evropský průmysl se už delší dobu potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů na energie či rostoucí konkurence z Číny.