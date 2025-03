Lee: AI, prosperita bez zisků a „až to skončí, korelace bude rovna jedné“

Regulace je pro ekonomiku určitým nákladem a frikcí, protože v ní brzdí tok. Není ale jasné, že nejlepší je nulová regulace, protože pak by do hry také vstupovalo podvádění a problémy tohoto typu. Na RiskReversal Media to uvedl Tom Lee z Fundstrat Global Advisors, který se předtím věnoval svému pohledu na vývoj v ekonomice a trzích (viz odkazy pod článkem). Co se týče regulace, je tedy nyní podle investora asi pravdou, že „méně je lépe, ale není zřejmé, jak moc by se regulace měla ideálně omezit.“



Lee uvedené řekl i v souvislosti s úvahami o tom, zda nyní nepřijde vlna fúzí a akvizic, které mohly být doposud brzděny právě příliš přísnou a obsáhlou regulací. Podle investora je přitom důležité mít na paměti, jak velká americká ekonomika je, a tudíž i to, co je pro ni rozhodující. Podle jeho názoru patří mezi nejvýznamnější tahouny jejího růstu vývoj výnosů desetiletých vládních dluhopisů. Na ně jsou totiž navázány sazby hypotéčních úvěrů. Pokud by přitom nyní tyto výnosy klesly o jeden procentní bod, „byl by to pro ekonomiku obrovský impuls.“ Ekonomice přes efekt bohatství pomáhá i růst akciového trhu.



K umělé inteligenci Lee uvedl, že ta „nemá strop“. Podle něj je totiž neustále možné zvyšovat její kapacitu a snižovat náklad na využívání inteligence v zaměstnání. Z praktického hlediska je pak podle experta nejvýznamnějším tématem nahrazování pracovních míst touto technologií, k čemuž už nyní ve velkém dochází, například v call centrech v některých zahraničních zemích. Z investičního hlediska pak může být určitým vodítkem dalšího vývoje v oblasti AI to, co se dělo v odvětví bezdrátových komunikací a mobilních telefonů. Jeho start začal někdy v polovině devadesátých let a rozvoj s prudkým růstem trval po dlouhou řadu let. Akcie spojené s tímto odvětvím ale začaly asi po osmi letech cyklu zaostávat.



Lee tedy soudí, že s umělou inteligencí to může být podobné v tom smyslu, že sama technologie může mít před sebou ještě dlouhou řadu let rozvoje a růstu v jejím využívání a počtu uživatelů. Akcie spojené s AI ale mohou za čas zaostávat za zbytkem trhu. Svou roli totiž může hrát to, že v jejich cenách už byl odražen veškerý budoucí růst. A také se může výrazně zvednout míra konkurence v odvětví, která by znamenala, že technologie se bude dál rychle rozšiřovat, ale nebude generovat velké zisky pro firmy v odvětví. Přišla by tedy „prosperita bez zisků“. „Nevím, kdy tenhle bod přijde, ale podle mě přijde,“ dodal investor.



Na akciovém trhu se pak vrchol dá podle Leeho poznat tak, že akcie „nejdou nahoru, pokud dorazí dobré zprávy a klesají, pokud přijdou zprávy špatné.“ V souvislosti s umělou inteligencí bude rozhodující popsané budování nových kapacit a přechod do stavu, kdy jich bude nadbytek, který zintenzivní konkurenci a stlačí dolů zisky. Lee nemá podle svých slov pevný názor na to, kdy k tomu může dojít, letos pravděpodobně ne. Stejně tak ale platí, že „když technologie předběhne spotřebitele, narazí na zeď.“ K tomu Lee dodal, že nyní není chybou sázet na společnosti jako NVIDIA, ale je dobré mít na paměti, že „až to skončí, korelace bude rovna jedné.“ Jinak řečeno, všechny sázky a investice spojené s AI se budou podle experta chovat stejně.



Zdroj: RiskReversal Media