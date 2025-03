Zajímavý tah: Švédsko nabídne státní půjčky na podporu výstavby jaderných reaktorů

Severská země může podle vlády do roku 2045 potřebovat deset nových velkých jaderných reaktorů. Doprava a průmysl se odklánějí od fosilních paliv a poptávka po elektřině podle prognóz vzroste ze 135 terawatthodin (TWh) v roce 2023 na přibližně 300 terawatthodin.Podle odborných studií se náklady na výstavbu odhadují na desítky miliard dolarů . Vláda proto připustila, že bude muset s financováním pomoct."Jedná se o omezenou, vyváženou a zodpovědnou podporu, která umožní něco, co jsme již dlouho nedělali, a sice výstavbu nových jaderných reaktorů,“ uvedl k vládnímu návrhu ministr pro finanční trhy Niklas Wykman. "Podle našeho úsudku je to také cesta, jak získat souhlas Evropské komise," dodal.Země Evropské unie potřebují podle pravidel o státní pomoci souhlas Evropské komise, aby mohly dotace na financování nových jaderných elektráren nabízet.